Ile zarobi Raków za awans do Ligi Mistrzów i Ligi Europy?

Raków Częstochowa poza prestiżem będzie grał z Kopenhagą o sporą bonifikatę finansową. Sprawdź ile zarobi Raków za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a ile za awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Ile zarobi Raków za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów?

Raków z pewnością ma o co grać. Udział w Lidze Mistrzów zdecydowanie poprawi budżet Rakowa i pozwoli odskoczyć polskim klubom. Za udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów, klub otrzyma aż 15,64 mln euro. Do tego premiowane są wyniki. Każda wygrana to 2,8 mln euro, a remis 0,93 mln euro. Będą to główne zarobki, a oprócz tego dojdą pieniądze za prawa telewizyjne oraz kwota za współczynnik.

Ile zarobi Raków za awans do fazy grupowej Ligi Europy?

Za udział w fazie grupowej Ligi Europy, Raków zarobi zdecydowanie mniej, ale wciąż jest to bardzo przyzwoita kwota. Za udział w fazie grupowej Ligi Europy otrzyma 3,63 mln euro. Za każde zwycięstwo w fazie grupowej Raków otrzyma 0,63 mln euro, a za remis 0,21 mln euro. W przypadku gry w Lidze Europy, wyjście z grupy jest dużo bardziej prawdopodobne niż w Champions League. Awans z pierwszego miejsca to dodatkowe 1,1 mln euro, a z drugiego 0,55 mln euro.