Olbrzymi pech Arsenalu. Nowy piłkarz wypada na cały sezon

Arsenal może mówić o sporym pechu. Tego lata do drużyny Kanonierów dołączył Jurrien Timber. W meczu pierwszej kolejki Premier League doznał poważnej kontuzji, która wykluczy go prawdopodobnie na cały sezon.

Jurrien Timber z poważną kontuzją

The Gunners w zeszłym sezonie do ostatnich kolejek walczyli z Manchesterem City o triumf w Premier League. Drużyna z Londynu jednak przegrała rywalizację z Obywatelami. Kanonierzy chcąc w tym sezonie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, dokonali poważnych wzmocnień. Do Arsenalu dołączyli: Kai Havertz, Declan Rice, David Raya oraz Jurrien Timber. Holenderski obrońca przyszedł do Kanonierów z Ajaxu za 40 milionów euro. Piłkarz miał być uzupełnieniem składu Mikela Artety. Niestety, w pierwszej kolejce nowego sezonu ligi angielskiej, w meczu z Nottingham Forrest doznał poważnej kontuzji. Jak podają brytyjskie media, piłkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Oznacza to, że nowy nabytek stołecznego klubu opuści prawie cały sezon.

🚑🚨 Jurrien Timber is expected to miss almost the entire season due to a knee injury. [@jamesbenge] pic.twitter.com/uJiPruqUkD — Football Talk (@FootballTalkHQ) August 16, 2023

Kiedy Arsenal zagra w kolejnym meczu?

Kanonierzy udanie rozpoczęli nowy sezon. W meczu o Tarczę Wspólnoty pokonali po rzutach karnych Manchester City. Na inauguracje sezonu Premier League zwyciężyli z Nottingham Forrest 2:1. Arsenal Następny mecz rozegra 21 sierpnia o godzinie 21:00. Będzie to mecz w ramach rozgrywek ligi angielskiej z Crystal Palace.