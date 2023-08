Betfan kurs 1.70 Spartak Trnawa vs Lech Poznań Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Można być pewnym, że w Poznaniu nikt jeszcze nie myśli o zakończeniu tegorocznej przygody z europejskimi pucharami. Lech zwyciężył w pierwszym spotkaniu i jedzie na rewanż z optymistycznym nastawieniem. Bronienie rezultatu 2:1 nie należy do zadań łatwych, ale przeciwnik jest jak najbardziej w zasięgu piłkarzy polskiego klubu. Mimo wszystko, słowacki Spartak bardzo zaskoczył wszystkich ekspertów meczem w Poznaniu i na pewno są bardzo zmotywowani, by doprowadzić niemałej niespodzianki. Czy im się do uda? Czy Lech dopnie swego i zagwarantuje sobie awans do kolejnej rundy eliminacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Spartak Trnawa vs Lech Poznań – typy bukmacherskie

Tydzień temu piłkarze z Poznania byli jednoznacznym faworytem pierwszej odsłony tego dwumeczu. Kursy na gospodarzy oscylowały w okolicach @1.30, co pokazuje, jak bardzo analitycy wierzy w Lech. Mimo wszystko klub z Wielkopolski odniósł zwycięstwo, ale w wielkich męczarniach. 2:1 nie jest wynikiem, który zadowolił kibiców, ponieważ polski zespół miał zapewnić sobie awans sporą przewagą już w domowym meczu.

Spodziewamy się dość ofensywnego meczu, gdyż Spartak na pewno nie odda awansu bez walki. Lech również wygląda solidnie w ofensywie, więc możliwe, że zobaczymy odważne ataki w polu karnym jednych i drugich. To powinno przełożyć się sporą liczbę rzutów rożnych, a my na nasz kupon wrzucamy over 9.5 po kursie @1.70, co wydaje się mądrym posunięciem.



Zapowiedź meczu Spartak Trnawa vs Lech Poznań

hyba nikt nie spodziewał się, że Słowacy tak mocno postawią się w meczu przy Bułgarskiej. Lech zaraz po wyjściu z szatni na drugą połowę wbił im dwie bramki, ale Spartak się tym nie załamał i zanotował trafienie w 87 minucie spotkania. To bardzo przyzwoity wynik przed rewanżem i to właśnie po stronie piłkarzy z Poznania jest teraz gigantyczna presja. W końcu jadą na wyjazd w roli faworyta do awansu i jego brak byłby dla nich mentalną katastrofą.

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, Lech powinien mimo wszystko dowieźć awans i zmarnować swojej szansy. Spartak to sportowo gorsza drużyna od klubu z Polski i nie powinni zagrać meczu, na który Poznań nie jest przygotowany. Odpowiednia koncentracja w defensywie będzie tutaj kluczem do sukcesu.

Kursy bukmacherskie Spartak Trnawa vs Lech Poznań

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to Lech jest faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Spartaka Remis Wygrana Lecha Betfan 3.25 3.50 2.15 Betcris 3.26 3.23 2.07 Fortuna 3.30 3.55 2.20

Gdzie obstawiać Spartak Trnawa vs Lech Poznań

Eliminacje do Ligi Konferencji Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Spartak Trnawa vs Lech Poznań

Transmisji z tego spotkania zobaczymy w TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w czwartek o godzinie 20:00.

Fot. Pressfocus