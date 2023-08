Legia Warszawa jest jedynym polskim klubem, który zagra w ostatnie rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wojskowi zmierzą się z wyżej notowanym Midtjylland. Jak prezentuje się przyszły przeciwnik mistrza Polski?

Dwa pojedynki polsko – duńskie

Na placu boju pozostały dwie drużyny – Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Dojdzie zatem do dwóch pojedynków polsko – duńskich. Medaliki zagrają z Kopenhagą, a wicemistrz Polski z Midtjylland. Na miejscu Legii wielu kibiców spodziewało się Lecha Poznań, ale Kolejorz zdecydowanie zawiódł w starciu ze Spartakiem Trnawa. W obu meczach z duńskimi klubami, drużyny z Ekstraklasy nie są faworytami, ale liczymy na jak najlepsze pokazanie się na arenie międzynarodowej. Jakim rywalem jest Midtjylland?

Midtjylland – analiza rywala Legii Warszawa

Midtjylland to siódma drużyna poprzedniego sezonu ligi duńskiej. Awans do eliminacji Ligi Konferencji uzyskała po barażach, do których dostała się wygrywając grupę spadkową. W drodze do IV rundy eliminacji wyeliminowała Niedercorn (3:2) i Omonię (5:2). Obecnie, po czterech kolejkach ligi duńskiej, plasuje się na trzeciej pozycji.

Midtjylland jest wyceniane przez Transfermarkt nieco wyżej niż Legia Warszawa. Wartość duńskiego klubu to prawie 35 milionów euro, a wicemistrz Polski wyceniany jest na 31 milionów euro. Najbardziej wartościowymi zawodnika Midtjylland są Sverrir Ingi Ingason i Emiliano Martinez. Groźny będzie także Franculino. Młody napastnik strzelił już 3 gole w eliminacjach i zdobył bramkę w ligowym starciu. W poprzednim sezonie w siedmiu meczach Benfiki U23, strzelił 13 goli. W dobrej dyspozycji jest też Koreańczyk Gue-Sung Cho. Napastnik trzykrotnie trafił do siatki w rozgrywkach ligowych.

