Leo Messi: ,,Nie chciałem dołączać do PSG”

Leo Messi wyjawił, że nigdy nie chciał dołączać do ekipy Paris Saint-Germain. Argentyńczyk obecnie jest piłkarzem Interu Miami w MLS, gdzie jest szczęśliwy.

Messi nie był szczęśliwy w PSG

Messi przeniósł się do Paris Saint-Germain z Barcelony w 2021 roku. 27-krotny mistrz Hiszpanii mierzył się wtedy z problemami finansowymi. Kataloński zespół nie był w stanie zaproponować nowej umowy dla swojej gwiazdy. Całą sytuację wykorzystał PSG, który sprowadził Argentyńczyka. Leo Messi razem z Kylianem Mbappe i Neymarem stworzyli mocne trio w ataku, znacznie przyczyniając się do zdobycia dwóch tytułów mistrzowskich Ligue 1 przez ekipę z Paryża. 36-latek przed przenosinami do Francji, całą swoją karierę spędził w Barcelonie. Argentyńczyk przyznał, że decyzję o dołączeniu do Paris Saint-Germain podjął bardzo spontanicznie i nie był do końca przekonany co do transferu. Tego lata Messi przeszedł do Interu Miami. Jego decyzja o przeprowadzce do MLS była zaplanowana co przekłada się na szczęście piłkarza.

„Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ to był mój wybór, aby przejść do Interu Miami, w przeciwieństwie do PSG. Nie chciałem dołączać do PSG. Nie było to ani planowane, ani pożądane. Zdecydowano o tym z dnia na dzień. Chciałem zostać w Barcelonie, ale musiałem bardzo szybko wyjechać i przyzwyczaić się do innego miejsca – miejsca bardzo różniącego się od tego, w którym mieszkałem, jeśli chodzi o miasto i sport. To było trudne. Ale tutaj jest zupełnie odwrotnie, brałem pod uwagę wiele rzeczy przy podejmowaniu decyzji. Przemyśleliśmy to z żoną i synami. Brali udział w podejmowaniu przeze mnie decyzji” – powiedział Leo Messi.



Fot. PressFocus