Oficjalnie: Romeo Lavia został piłkarzem Chelsea

Chelsea jest niezwykle aktywna podczas letniego okienka transferowego. The Blues poinformowali, że kolejnym piłkarzem, który wzmocnił ich ekipę został – Romeo Lavia.

Romeo Lavia dołącza do Chelsea

Tego lata stołeczną drużynę opuściło wielu kluczowych graczy. Odeszli między innymi: Mateo Kovacić, Mason Mount oraz Kai Havertz. Z racji tego The Blues potrzebowali wzmocnień w linii pomocy. Po podpisaniu Moisesa Caicedo, który trafił z Brighton za 116 milionów euro. Londyńczycy zarzucili swoje sidła na Romeo Lavię. 19-latek dogadał się z Chelsea i klub ze Stamford Bridge przedstawił młodego piłkarza jako swojego nowego zawodnika. Lavia podpisał z The Blues kontrakt do 2030 roku. Londyńczycy zapłacili Southampton 62.10 milionów euro za piłkarza.

Welcome to Chelsea, Romeo Lavia! 😁 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023

Poprzedni sezon Belgijskiego pomocnika

Romeo Lavia był najlepszym piłkarzem Świętych w poprzednim sezonie. Southampton spadło z Premier League. Dzięki swojej dobrej postawie, 19-latek ma szanse pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii na dłużej. W poprzednich rozgrywkach Belg wystąpił w 35 meczach, strzelił 1 bramkę i zanotował 1 asystę.

Fot. PressFocus