Otavio zostanie piłkarzem Al Nassr

Al Nassr nie może zaliczyć początku sezonu ligowego do udanych. Po dwóch porażkach zespół, w którym gra Cristiano Ronaldo postanowił się wzmocnić. Jak informuje Fabrizio Romano, nowym piłkarzem saudyjskiej drużyny zostanie, Otavio z Porto.

Al Nassr zawodzi na początku nowego sezonu ligowego. W dwóch pierwszych meczach przegrali, 1:2 z Al Ettifaq oraz 0:2 z Al Taawon. Drużyna aspiruje w mistrzostwo Saudi Pro League. Widząc złe wejście w rozpoczynające się rozgrywki, władze klubu postanowiły dokonać kolejnego wzmocnienia. Fabrizio Romano informuje, że do Al Nassr dołączy Otavio z Porto. Portugalczycy za transfer swojego piłkarza mają otrzymać 60 milionów euro. Portal Tranfsermarkt wycenia 28-latka na 35 milionów euro. Skrzydłowy będzie 6 wzmocnieniem saudyjskiego klubu podczas obecnego lata. Do zespołu dołączyli: Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozović, Alex Telles i Khalil Al-Absi.

Otávio to Al Nassr, here we go! Verbal agreement reached on €60m release clause fee value 🟡🔵🇸🇦

Al Nassr to pay €60m package not in one solution but different installments; waiting to check details on contracts then time for travel and medical.

It’s record sale for FC Porto. pic.twitter.com/NHBs85QYyb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023