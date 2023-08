Okiem kibica: ceny na polskich stadionach #4 – Lech Poznań

Ekstraklasa trwa w najlepsze, a w obecny weekend odbywa się piąta kolejka polskiej ligi. W cotygodniowej serii „okiem kibica”, pod lupę weźmiemy jeden z najlepszych klubów w Polsce. Tym razem przyjrzymy się Lechowi Poznań!

Okiem kibica: Lech Poznań – ceny biletów i karnetów

Wybierając się na mecz Lech Poznań należy przygotować się na wydatek około 70 złotych. Wszystko zależy jednak od miejsca, które wybierzemy na stadionie. Najdroższe normalne wejściówki kosztują 140 złotych, a najtańsze 50 złotych. Ile więc wynoszą karnety? Za nie trzeba zapłacić 880 zł albo 630 zł.

Ceny karnetów wszystkich polskich klubów znajdziesz w tym artykule.

Okiem kibica: Lech Poznań – ceny koszulek

Koszulka klubowa to obowiązkowy element każdego kibica. Ile trzeba zapłacić za trykot Lech Poznań. Za domową i wyjazdową koszulkę Kolejorza trzeba wydać 349 złotych. Jest możliwość personalizacji. Za wybranie numeru i nazwiska piłkarza, należy dopłacić 30 złotych, za to wybranie własnej kombinacji to koszt 45 złotych. Za różne patche trzeba dopłacić 10 – 15 złotych.

Okiem kibica: Lech Poznań – ceny gadżetów

Poza koszulkami w sklepach klubowych można kupić sporo gadżetów z logiem ulubionej drużyny. Kluby często prezentują oryginalne towary. Oto jak prezentują się ceny najciekawszych pozycji ze sklepu klubowego Lecha Poznań:

Maskotka Koziołek 59,90 zł

Zegarek sportowy 169 zł

Zegarek Astorin Lech Poznań 1290 zł

Monopoly Lech Poznań 169,90 zł

Fotel Lech Poznań 990,90 zł

Perfumy męskie 69,90 zł

Puzzle 3D stadion – 89,90 zł

Okiem kibica: Lech Poznań – ceny gastronomii na stadionie

Na meczu nie może oczywiście zabraknąć przekąsek oraz napojów. Fani na meczach Lecha Poznań mają kilka propozycji do wyboru. Dzięki uprzejmości kibiców poznaliśmy ceny produktów. Za piwo należy zapłacić 10 złotych, za to kiełbasa w bułce kosztuje 18 złotych.

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi artykułami z cyklu „okiem kibica”:

Kiełbasa w bułce, którą za 18 zł zjadłem na meczu Lech Poznań – Spartak Trnava. #groundhopping pic.twitter.com/sjmPNf0eeP — Krzysztof Wilk (@MojeWielkieMecz) August 11, 2023

Fot. Pressfocus