Mason Greenwood jednak opuści Manchester United

Manchester United zakończył postępowanie w sprawie swojego wychowanka, Masona Greenwooda. Jak wynika z oficjalnego komunikatu klubu, 21-latek nie zagra już dla ekipy Czerwonych Diabłów.

Mason Greenwood był jednym z najlepiej zapowiadających się Anglików młodego pokolenia. Kariera napastnika została jednak wstrzymana na długi czas. Greenwood pozostaje poza boiskiem od stycznia 2022 roku. Wtedy to jego partnerka oskarżyła go o napaść. Klub zawiesił 21-latka w prawach zawodnika. W lutym 2023 roku został oczyszczony z zarzutów. Partnerka piłkarza wycofała swoje doniesienie. Manchester United jednak do tej pory prowadził swoje postępowanie. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym wbrew temu co donosiły brytyjskie media, nie chce aby młody napastnik kontynuował swoją karierę na Old Trafford. Na razie nie wiadomo gdzie zagra Anglik.

– Nasz proces zaczął się w lutym 2023 roku po tym jak zarzuty wobec Masona zostały wycofane. Przez cały czas braliśmy pod uwagę życzenia, prawa i punkt widzenia domniemanej ofiary oraz klubowe standardy i wartości, aby zebrać jak najwięcej informacji i kontekstu w całej sprawie. Wymagało to od nas wyczucia i ostrożności, aby pozyskać dowody niedostępne opinii publicznej, w tym od osób bezpośrednio zaznajomionych ze sprawą – czytamy w oświadczeniu Manchesteru United.

– Biorąc pod uwagę dostępne nam dowody doszliśmy do wniosku, że materiały zamieszczone w internecie nie prezentują całego obrazu sytuacji oraz, że Mason nie popełnił przestępstw, o które był początkowo oskarżany. Mason publicznie przyznaje, że popełnił błędy, za które bierze odpowiedzialność.

– Wszyscy zaangażowani w sprawę, włączając w to Masona, zdają sobie sprawę z trudności, jeśli chodzi o wznowienie kariery w Manchesterze United. Obustronnie zostało uzgodnione, że najlepszym wyjściem będzie zrobienie tego poza Old Trafford. Będziemy pracować nad tym z Masonem, aby to osiągnąć – czytamy w oświadczeniu klubu.

Manchester United announce Mason Greenwood will not return to the club after an internal investigation.

Charges against Greenwood including attempted rape and assault were dropped in February after 'the withdrawal of a key witness.'

