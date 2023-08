Bartosz Kapustka od końca zeszłego sezonu leczy kontuzje. Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego, przedstawił informacje odnoście zdrowia 26-latka. Okazuje się, że rehabilitacja piłkarza nie przebiega pomyślnie.

Poważne problemy Kapustki

Bartosz Kapustka ma za sobą poważny uraz. Polak bowiem zerwał więzadła krzyżowe. Pod koniec ostatnich rozgrywek znów doznał kontuzji, która nie wydawała się poważna. Piłkarz w czerwcu przeszedł operację, po której szybko miał wrócić na boisko. Zawodnik Legii Warszawa wystąpił w tym sezonie zaledwie w jednym meczu z Ruchem Chorzów, w którym zagrał 18 minut. 26-latek nadal jednak nie jest w pełni zdrowy i nie wiadomo, kiedy powróci w pełni sprawny do gry. Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego podzielił się informacją, że sytuacja Kapustni nie jest ciekawa.

,,Byliśmy przekonani parę miesięcy temu, kiedy Legia przedłużała o następne lata kontrakt z Bartoszem Kapustką, że to będzie fundament zespołu. Sytuacja jest dramatyczna. Chłopak wrócił do treningów, ale go nadal boli. Miał wycięte chyba 70 procent łąkotki z kolana, w którym zerwał więzadło. Ostatnio był na zabiegu i dalej walczy z bólem. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry” – powiedział Borek.

Jak Bartosz Kapustka radzi sobie w Legii Warszawa?

Kapustka w 2020 roku powrócił do Ekstraklasy. Pomocnik zasilił szeregi Legii Warszawa. W tym czasie dla stołecznej drużyny wystąpił w 75 meczach, strzelił 7 goli i zanotował 8 asyst.

Fot. PressFocus