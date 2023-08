Betfan kurs 1.81 Raków Częstochowa vs FC Kopenhaga Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

W ostatnich miesiącach Raków Częstochowa pisze piękną historię: najpierw pierwszy tytuł mistrzowski, a teraz są u bram raju i krok od fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trzeba tylko postawić „kropkę nad i” i wygrać dwumecz z duńskim zespołem FC Kopenhaga. Zadanie z cyklu piekielnie trudne, ale do zrealizowania. Ostatni raz polski klub zagrał w fazie grupowej Champions League w sezonie 2016/2017 i była to Legia Warszawa, która zajęła trzecie miejsce mając za przeciwnika między innymi słynny Real Madryt i Borussie Dortmund. Od tamtej pory trochę wody w rzece upłynęło i czekamy na kolejny raz. Już dzisiaj o godzinie 21:00 na ArcelorMittal Park w Sosnowcu pierwsza część najważniejszych 180. minut w europejskich pucharach zespołu z Częstochowy. To będzie gra o marzenia, prestiż, wielkie pieniądze i kolejny sukces sportowy. Co tu dużo mówić: wszystko w ich głowach i nogach, zróbcie to dla siebie i dla nas chłopaki, trzymamy kciuki!

Raków Częstochowa vs FC Kopenhaga – typy bukmacherskie

Chyba mało kto się spodziewał, że do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów Raków będzie niepokonany i realnie grał o fazę grupową. W pierwszej rundzie odprawili estońską Florę Tallinn, co miało być obowiązkiem, w kolejnej trafili na mocny Karabach, który był zmorą polskich zespołów aż do tego dwumeczu, gdzie mistrz Polski wyeliminował azerski klub, a w trzeciej rundzie cypryjski Aris Limassol wygrywając oba mecze. Nasza drużyna nawet w lidze ostatnio pokonała Stal Mielec 2:0 i to też będzie miało wpływ na kondycję psychiczną piłkarzy. Mają ważny atut w rękach: pierwszy mecze przed własną publicznością. Jeśli się myśli o awansie to trzeba tutaj wygrać, bo w Kopenhadze będzie o wiele trudniej. A zagrają na pięknym, nowym obiekcie w Sosnowcu i będzie ich dopingować niecałe 12 tysięcy kibiców. U gości potencjał i jakość ofensywna na wysokim poziomie, ale w II rundzie mierzyli się z islandzkim Breidablik i u siebie wygrali 6:3, więc dali sobie wbić trzy bramki. Ze Spartą Praga w Czechach padł remis 1:1 w reg. czasie gry, potem szalona dogrywka i 3:3, a sprawę awansu załatwiły rzuty karne. Na krajowym podwórku oczywiście są liderem, bo wygrali wszystkie pięć spotkań, ale w trzech z nich tracili gole. Raków w domowych meczach z Arisem i Karabachem nie zachował czystego konta, a muszą po prostu do rewanżu przystąpić z korzystnym wynikiem, a biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie najmocniejszy zespół dotychczas, proponuje: obie drużyny strzelą gola po kursie – 1.81.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs FC Kopenhaga

Wiele osób po objęciu Rakowa przez Dawida Szwargę miało mieszane uczucia co do wyników zespołu i sceptycznie patrzyło na walkę w pucharach. Tymczasem w Ekstraklasie nieźle wystartowali i są w czołówce, a w europejskich rozgrywkach grają o Ligę Mistrzów, a w najgorszym wypadku znajdą się w Lidze Europy. Dodatkowo wszyscy pamiętamy, że od początku radzą sobie bez swojego lidera – Iviego Lopeza, więc radość jest podwójna. W oczy rzuca się bardzo fajna statystyka: Raków jeszcze nigdy nie przegrał meczu u siebie w europejskich eliminacjach (7W, 2R).

Jeśli chodzi o FC Kopenhagę na starcie mają przewagę w jednym aspekcie: doświadczenie, ponieważ w sezonie 22/23 wystąpili w fazie grupowej LM po raz piąty w swojej historii. Warto wspomnieć, że ich podstawowym bramkarzem jest reprezentant Polski – Kamil Grabara. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Hvidovre kilku ważnych zawodników odpoczywało, aby być w pełni gotowym do tego starcia.

Przewidywane składy:

Raków: Kovacević – Racovitan, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Berggren, Jean Carlos – Cebula, Koczerhin – Piasecki

FC Kopenhaga: Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Sorensen – Lerager, Falk, Goncalves – Achouri, Larsson, Elyouonoussi

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs FC Kopenhaga

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Rzadko spotykana sytuacja, bo kursy zarówno na wygraną Rakowa i FC Kopenhagę bardzo zbliżone.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Kopenhagi Betfan 2.61 3.23 2.66 LVBET 2.85 3.35 2.85 Fortuna 2.76 3.25 2.77

Gdzie i o której oglądać mecz Raków Częstochowa vs FC Kopenhaga

Transmisja z tego meczu odbędzie się na Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium 1. Polsat i TVP osiągnęły jednak porozumienie w sprawie sublicencji, dlatego mecz Raków – Kopenhaga, będzie można obejrzeć także na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 21:00.

Fot. Pressfocus