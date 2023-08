Bernardo Silva zostaje na dłużej w Manchesterze City

Bernardo Silva tego lata łączony był z transferem do Barcelony. Jak podaje Fabrizio Romano, pomocnik Manchesteru City zdecydował się podpisać nowy kontrakt z mistrzem Anglii, przez co zostanie na dłużej w Premier League.

Bernardo Silva występuje w Manchesterze City od lata 2017 roku, dokąd trafił z Monaco za 50 milionów euro. Od samego początku swojej przygody w Premier League jest jednym z ważniejszych piłkarzy w drużynie Pepa Guardioli. W poprzednim sezonie, również dołożył cegiełkę do sukcesu Obywateli. Klub z Etihad Stadium zdobył w zeszłych rozgrywkach potrójną koronę jako drugi klub w historii Premier League.

Jego dobra postawa, zwłaszcza w ostatnim sezonie, poskutkowała zainteresowaniem ze strony Barcelony. Do klubu z Katalonii tego lata trafił już jeden piłkarz Manchesteru City – Ilkay Gündogan. Wygląda na to, że aktualny mistrz Hiszpanii będzie musiał się obejść smakiem ponieważ, jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Bernardo Silva podpisał nowy kontrakt z Obywatelami. Na decyzje piłkarza duży wpływ miał Guardiola. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. Oficjalny komunikat klubu z Anglii powinien mieć miejsce jeszcze w tym tygodniu.

It had to be this week… and it will be this week. Bernardo Silva signs new deal at Manchester City today 🔵✍🏻🇵🇹 #MCFC https://t.co/EFPcPyNgf7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023

Dotychczasowa kariera Silvy

29-latek swoją karierę rozpoczął w Benfice, gdzie rozegrał 3 spotkania. W 2014 roku został wypożyczony do Monaco, a rok później zasilił szeregi klubu Ligue 1 w ramach transferu definitywnego. Dla Monaco zagrał w 147 meczach, strzelił 28 goli i zanotował 15 asyst. Po trzech latach spędzonych we Francji, Silva zdecydował się na przenosiny do Premier League i latem 2017 roku za 50 milionów euro trafił do Manchesteru City. Dla drużyny obywateli wystąpił w 308 spotkaniach, zanotował 55 bramek i zaliczył 59 asyst. Zawodnik wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 80 milionów euro.

Fot. PressFocus