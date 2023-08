Raków przegrał z Kopenhagą 0:1. Medaliki nadal w grze

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór podejmował FC Kopenhagę. Mecz odbył się w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Medaliki przegrały pierwsze spotkanie 1:0, dzięki czemu dalej pozostają w grze o fazę grupową Champions League.

Pierwsza połowa spotkania

FC Kopenhaga jest ostatnią przeszkodą drużyny Medalików przed upragnionym awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie obydwu zespołów odbyło się z Sosnowcu, ponieważ stadion rakowa nie spełniał wymagań UEFA. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmiał równo o godzinie 21:00. Początek spotkania był bardzo zaskakujący dla piłkarzy Dawida Szargi. W 8. minucie piłkę do własnej bramki skierował obrońca rakowa. Piłkarz FC Kopenhagi chciał podać piłkę lepiej ustawionemu partnerowi w polu karnym. Na nieszczęście drużyny mistrza Polski, futbolówka niefortunnie odbiła się od Bogdana Racovitana, przez co zanotował samobójcze trafienie.

W 23. minucie Deian Sorescu zastąpił kontuzjowanego Jean Carlosa. Brazylijczyk doznał urazu po starciu z Jordanem Larssonem. W 39. minucie Giannis Papanikolaou doprowadził do remisu po strzale głową. Po interwencji VAR-u, arbiter anulował jednak bramkę Rakowa. Jak się okazało grecki pomocnik znajdował się na spalonym.

Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 1:0 dla piłkarzy z Kopenhagi. Warto zaznaczyć, że duńska drużyna wgrała pierwszą część spotkania nie oddając żadnego strzału na bramkę mistrza Polski.

Spokojna druga połowa

Druga połowa spotkania, podobnie jak pierwsza nie była zbyt ciekawa. Żadna z drużyn nie stworzyła sobie zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Optyczną przewagę miał zespół Dawida Szwargi. Najlepszą okazję do zdobycia gola miał w 65. minucie Sonny Kittel. Niemiecki pomocnik nieznacznie pomylił się, oddając strzał bez przyjęcia z powietrza. Mecz zakończył się wynikiem 0:1 dla gości, dzięki czemu w rewanżowym starciu, Raków cały czas ma szanse na awans do Ligi Mistrzów.

Kiedy odbędzie się rewanżowe spotkanie?

Rewanż odbędzie się 30 sierpnia na Parken Stadium w Kopenhadze. Mecz będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz Polsat Sport.

Fot. PressFocus