Mistrz Arabii Saudyjskiej chce sprowadzić Salaha

Tego lata do Arabii Saudyjskiej dołączyło wielu znanych piłkarzy. Al Ittihad chce sprowadzić kolejną gwiazdę europejskiej piłki, Mohameda Salaha.

Mohamed Salah kuszony lukratywnym kontraktem przez Al Ittihad

Kluby Saudi Pro League podczas obecnego okienka transferowego są niezwykle aktywne. Do Arabii Saudyjskiej dołączyli piłkarze tacy jak: Neymar, Roberto Firmino oraz Ruben Neves. Al Ittihad jest aktualnym mistrzem ligi saudyjskiej. Do drużyny tego lata dołączyli między innymi: N’golo Kante, Jota, Karim Benzema oraz Fabinho. Mistrz kraju ma na celowniku kolejnego piłkarza Liverpoolu, Mohameda Salaha. Jak donoszą media, Al Ittihad rozpoczął rozmowy z The Reds na tematu transferu zawodnika. Klub Premier League nie ma jednak zamiaru sprzedać swojej gwiazdy. Z informacji podanych przez beIN Sports wynika, że Salah jest chętny na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Aktualny mistrz Saudi Pro League chcę zaproponować Egipcjaninowi najwyższy kontrakt w całej lidze. Kwota transferu nie jest znana. Mohamed Salah wyceniany jest przez portal Tranfsermarkt na 65 milionów euro. Umowa 31-latka z The Reds obowiązuje do czerwca 2025 roku.

🚨 BREAKING 🚨 Saudi Pro League club Al-Ittihad are prepared to go ALL OUT to try and sign Mohamed Salah from Liverpool pic.twitter.com/mPp4fseTRB — Football Daily (@footballdaily) August 24, 2023

Gidze dotychczas występował Salah?

Salah pokazał się Europie podczas swojego pobytu w FC Basel. Dobra postawa skrzydłowego w Szwajcarii poskutkowała przenosinami do Chelsea. 31-latek nie zagrzał jednak długo miejsca na Stamford Bridge. Piłkarz podczas dwóch lat spędzonych w The Blues, co sezon był wypożyczany. Najpierw trafił do Fiorentiny a następnie do Romy. Klub z Rzymu był bardzo zadowolony z występów Salaha i postanowili go definitywnie wykupić. W 2017 roku Egipcjanin trafił do Liverpoolu za 42 miliony euro. Dla The Reds rozegrał 307 spotkań, strzelił 187 goli i zanotował 80 asyst.

Fot. PressFocus