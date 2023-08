Betfan kurs 2.61 Villarreal vs FC Barcelona Podwójna szansa Villarreal (1. połowa lub mecz) 1-1 Obstaw

Dopiero kończyliśmy 2. kolejkę w Hiszpanii i rozpoczynaliśmy odliczanie do kolejnego weekendu piłkarskiego, a tutaj już trwają zmagania w następnej. Wiemy już, że Real Sociedad zanotował trzeci remis z rzędu, tym razem przeciwko Las Palmas, a Real Madryt odniósł kolejne zwycięstwo skromnie pokonując na wyjeździe Celtę Vigo i znowu na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham, dzięki temu „Królewscy” objęli fotel lidera. Ciężkie zadanie czeka również ich głównego rywala do tytułu – FC Barcelonę, ponieważ Robert Lewandowski i spółka udają się na Estadio de la Ceramica i zmierzą się z Villarrealem. Mam nadzieję, że będziemy świadkami dobrego meczu, a moja propozycja okaże się trafna, zapraszam do zapowiedzi i typu bukmacherskiego.

Villarreal vs FC Barcelona- typy bukmacherskie

W Polsce już zaczyna się zastanawianie i snucie teorii, dlaczego Robert Lewandowski nie strzelił jeszcze bramki w nowej odsłonie La Ligi. FC Barcelona zaczęła od potknięcia, ponieważ bezbramkowo zremisowała z Getafe na wyjeździe. Tydzień temu mierzyli się z Cadiz i do 82. minuty na tablicy widniał wynik 0:0 i dopiero w końcówce spotkania zdobyli dwa gole i dzięki temu wygrali. „Duma Katalonii” finiszując w pięciu ostatnich meczach ligowych rozgrywanych na wyjeździe przegrała trzy spotkania, jedno zremisowała i tylko jedno wygrała. Teraz z Getafe również zgubione punkty, a przed nimi o wiele cięższy przeciwnik. „Żółta Łódź Podwodna” może mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje, że przespali luty, bo tak to zamiast Realu Sociedad szykowaliby się teraz do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A tak zakończyli na 5. miejscu i zagrają w Lidze Europy. Przed własną publicznością mieli całkiem solidny bilans (12-3-4) i średnio strzelali prawie dwie bramki na mecz. Teraz zaczęli od wpadki z Betisem 1:2, ale poprawili sobie humory przeciwko Mallorce wygrywając 1:0 na ich stadionie. Spodziewam się zaciętego spotkania, ale lekkie wskazanie z mojej strony na gospodarzy, bo Barcelona na wyjazdach ma problemy i w pierwszych dwóch kolejkach nie przekonali. Podwójna szansa Villarreal (1. połowa lub mecz), kurs w Betfanie bardzo atrakcyjny – 2.61.

Zapowiedź meczu Villarreal vs FC Barcelona

FC Barcelona od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi, ale osłodzili sobie to zdobywając mistrzostwo Hiszpanii wyprzedzając odwiecznego rywala z Madrytu. Dodatkowo korona króla strzelców powędrowała do Roberta Lewandowskiego, który zdobył 23 gole. Teraz liczą na nowy nabytek Ilkaya Gundogana oraz Pedriego, który ma być głównym motorem napędowym w zespole. Jednak tutaj bardzo zła informacja, bo Pedri doznał kontuzji ścięgna podkolanowego i wstępnie będzie pauzował przynajmniej pięć tygodni.

Villarreal jest uznawany za najlepiej zarządzany klub na Półwyspie Iberyjskim i może się pochwalić tym, że jako jedyny nie ma żadnych długów. Zespół trochę się posypał po odejściu Unai Emery’ego, ale potencjał na TOP 4 dalej jest. Siła ofensywna oczywiście będzie oparta na Gerardzie Moreno. Rosły napastnik z bardzo dobrą lewą nogą potrafiący zapoczątkować akcję zespołu. Ma go wspierać Alexander Sorloth, który niedawno trafił z RB Lipsk.

Kursy bukmacherskie Villarreal vs FC Barcelona

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. W tym hitowym starciu hiszpańskiej La Ligi faworytem jest FC Barcelona.



Bukmacher Wygrana Villarrealu Remis Wygrana FC Barcelony Betfan 3.55 3.55 2.05 LVBET 3.60 3.70 2.05 Fortuna 3.55 3.60 2.07

Gdzie i o której oglądać mecz Villarreal vs FC Barcelona

Transmisja tego spotkania odbędzie się na Eleven Sports 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w niedzielę o godzinie 17:30.

Fot. Pressfocus