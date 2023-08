Jacek Góralski może zostać bohaterem zaskakującego transferu

Jacek Góralski rozwiązał swój kontrakt z Bochum i wciąż pozostaje bez klubu. Jak informuje Sebastian Staszewski, reprezentant polski jest bliski dołączenia do klubu III ligi.

Zaskakujący transfer Góralskiego niedługo może stać się faktem

Góralski w zeszłym sezonie trafił do Bochum. 30-latek miał problem z przebiciem się do pierwszego składu drużyny Bundesligi. W poprzednich rozgrywkach pomocnik zanotował tylko 4 występy i nic nie wskazywało na to, że jego sytuacja się zmieni. Z tego powodu, Jacek Góralski zdecydował się rozwiązać kontrakt z klubem. Jak podaje Sebastian Staszewski, dwa kluby z Ekstraklasy, Cracovia i Górnik Zabrze składały ofertę piłkarzowi, jednak to drużyna III ligi jest najbliżej podpisania 30-latka. Mowa o Wieczystej Kraków. Zespół z Krakowa zaproponował piłkarzowi 3-letni kontrakt. Tego lata Wieczysta ściągnęła piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie występowali w Ekstraklasie. Są to między innymi: Sisa Zivec, Michał Pazdan oraz Rafał Pietrzak. W poprzednich latach w drużynie III ligi występował Sławomir Peszko i Radosław Majewski.

🆕Jacek Góralski jest bliski… @wieczysta🚨🚨 Na stole leży umowa na 3 lata, rozmowy są bardzo zaawansowane. Góralski miał też oferty @MKSCracoviaSSA i @GornikZabrzeSSA, ale to Wieczysta jest najbliżej zamknięcia dealu‼️ Sprawa wyjaśni się na początku tygodnia. @sport_tvppl — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 26, 2023

Czy Góralski otrzyma powołanie do reprezentacji Polski?

Jacek Góralski ostatni raz w meczu reprezentacji Polski zagrał w przegranym spotkaniu z Belgią (0:1), 14 czerwca 2022 roku. Pomocnik do tej pory wystąpił dla kadry w 21 spotkaniach i strzelił 1 gola.

Fot. PressFocus