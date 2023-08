Kiedy odbędą się przełożone mecze 6. kolejki Ekstraklasy?

Szlagierowe mecze 6. kolejki Ekstraklasy zostały przełożone na wniosek drużyn grających w eliminacjach do europejskich pucharów. Kiedy odbędą się hitowe spotkania?

Dlaczego nie odbyły się szlagierowe mecze 6. kolejki Ekstraklasy?

Lech Poznań miał zagrać z Rakowem Częstochowa a Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. W środku tygodnia Raków grał z FC Kopenhaga. Mistrzowie polski przegrali spotkanie 1:0, lecz wciąż mają szanse na awans do Ligi Mistrzów. Legia w czwartek zremisowała 3:3 z Midtjylland, dzięki czemu w rewanżu w Warszawie są faworytem do zakwalifikowania się do Ligi Konferencji. Z racji swoich eliminacyjnych spotkań w środku tygodnia mecze obydwu ekip zostały przełożone.

Kiedy odbędą się przełożone spotkania?

Mecze Lech Poznań – Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin – Legia Warszawa odbędą się 27 września.