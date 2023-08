Kylian Mbappe jednak zostanie w Paris Saint-Germain

Podczas obecnego okienka transferowego wiele mówiło się o możliwym odejściu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Tak się jednak nie stanie. Jak informuje ”Telefot”, 24-latek w tym sezonie zostanie na Parc des Princes.

Kylian Mbappe zostaje w PSG na przynajmniej rok

Tego lata Mbappe nieustannie łączony był z Realem Madryt. Wiele wskazywało na to, że Królewscy w ostatnich dniach okienka transferowego złożą ofertę za Francuza. Jak się okazuje oferta ze strony Realu nie nadeszła. Mbappe doszedł do porozumienia z działaczami Paris Saint-Germain i jak informuje ”Telefot”, piłkarz zdecydował się zostać w drużynie aktualnego mistrza Francji na kolejny sezon. Kontrakt 24-latka kończy się za rok. Oznacza to, że napastnik po zakończeniu obecnej umowy będzie mógł odejść z klubu za darmo. Media spekulują, że reprezentant Fracji przedłuży kontrakt z klubem, aby Paris Saint-Germain mógł za rok na nim zarobić. Sam piłkarz ma otrzymać pozwolenie na opuszczenie drużyny po zakończeniu obecnych rozgrywek.

🚨 Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison ! L'heure du choix s'offre à lui désormais avec 3 possibilités, comme annoncé par @SaberDesfa : – Partir libre à l'été 2024

– Prolonger une saison

– Signer un contrat longue durée pic.twitter.com/qmfILmydcm — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 27, 2023

Tego lata Mbappe mógł zostać najdroższym piłkarzem w historii futbolu

Oprócz zainteresowania ze strony Realu Madryt, tego lata Mbappe znalazł się na celowniku saudyjskiego, Al Hilal. Klub Saudi Pro League proponował Paris Saint-Germain rekordowe 300 milionów euro za piłkarza. Oferta z Arabii Saudyjskiej spotkała się z uznaniem działaczy PSG. Ostatecznie Kylian Mbappe nie zgodził się na transfer do Al Hilal. W zamian za Francuza do saudyjskiej drużyny dołączył Neymar za 90 milionów euro.

Kariera Francuza w Paris Saint-Germain

Mbappe trafił do Paris Saint-Germain w 2017 roku. W tym czasie 24-latek dla aktualnego mistrza Francji zagrał w 262 meczach, strzelił 215 goli i zanotował 98 asyst.

Fot. PressFocus