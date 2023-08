Jakie są szanse na awans Rakowa i Legii?

Już niedługo poznamy odpowiedź na pytanie, czy Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów i czy Legia zagra w Lidze Konferencji. Medaliki rewanżowy mecz zagrają w środę, a Legioniści w czwartek. Jakie są ich szanse na awans?

Jakie są szanse na awans Rakowa do Ligi Mistrzów?

Raków Częstochowa jest pewny udziału w europejskich pucharach już od meczu z Arisem. Po pokonaniu mistrza Cypru, Medaliki wiedzą, że zagrają co najmniej w fazie grupowej Ligi Europy. O awans do Champions League Raków walczy z Kopenhagą. W pierwszym meczu Medaliki przegrały z mistrzem Danii 0:1. Jakie są szanse Rakowa na udział w Lidze Mistrzów?

Bukmacherzy są zgodni, dużo większe szanse na awans ma FC Kopenhaga. Kursy na awans Rakowa oscylują w granicach 7.80. Szanse procentowe Medalików na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów wynoszą więc około 13%. Łatwo więc policzyć, że na Ligę Europy będzie to około 87%.

Jakie są szanse na awans Legii do Ligi Konferencji?

Legia Warszawa pokazała się z bardzo dobrej strony w pierwszym meczu z Midtjylland, a przynajmniej formacja ofensywna. Mecze Wojskowych w europejskich pucharach obfitują w emocje. Rezultat na MCH Arena w Herning to 3:3. Teraz Legia będzie grała u siebie, a stadion przy Łazienkowskiej zostanie zapełniony.

Nie dziwne więc, że szanse Legii na awans do Ligi Konferencji są dużo wyższe, niż te Rakowa do Ligi Mistrzów. Kurs na to, że Legia awansuje wynosi 1.52. Procentowe szanse na udział wicemistrza Polski w fazie grupowej wynoszą około 65%.

Jakie są szanse, że obie drużyny zagrają w europejskich pucharach?

W przypadku dwóch polskich drużyn w europejskich pucharach możemy wyliczyć dwie kombinacje, które są zależne od wyniku dwumeczu Rakowa. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada awans do Champions League Medalików i awans do Ligi Konferencji Legii Warszawa. Grając kupon AKO na te zdarzenia kurs łączny wyniósłby 11.86. Szanse na takie rozstrzygnięcie to około 8%.

Zdecydowanie wyższe szanse są przy drugim scenariuszu, w którym to Raków awansuje do Ligi Europy. Grając kupon AKO na takie zdarzenia otrzymalibyśmy kurs łączny 1.66, czyli 60%.

Fot. Pressfocus