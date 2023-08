Eden Hazard chce zakończyć karierę

Eden Hazard po zakończeniu zeszłego sezonu wciąż pozostaje bez klubu. Mimo ofert ze strony drużyn z Ligue 1, piłkarz jest zdecydowany na zakończenie kariery.

Po transferze Belga do Realu Madryt w 2019 roku, zawodnik jest cieniem samego siebie. Królewscy zapłacili Chelsea za skrzydłowego 115 milionów euro. W tym czasie Hazard rozegrał dla Realu zaledwie 76 spotkań. W Premier League 32-latek był wielką gwiazdą i na nim opierała się gra The Blues. Razem z Chelsea 2 razy wygrał mistrzostwo ligi angielskiej oraz 1 triumfował w pucharze Anglii. W 2015 roku został piłkarzem roku w Premier League.

Jego kariera nabrała regresu po transferze do Realu Madryt. Piłkarz po przenosinach do nowej drużyny, zawitał z nadwagą o czym było głośno w mediach. W klubie La Liga często męczyły go kontuzję, a gdy pojawiał się już na boisku, nie imponował formą. W poprzednim sezonie wystąpił w zaledwie 10 meczach, strzelił 1 gola i zaliczył 2 asysty. Piłkarz od tego lata jest wolnym zawodnikiem i wiele wskazuje na to, że zakończy karierę. Mimo, iż dostał propozycję podpisania kontraktu z Marsylią, Niceą oraz Lille, a otoczenie piłkarza namawia go na kontynuowanie przygody z piłką, sam Eden Hazard chce przejść na emeryturę.

🚨 Several intermediaries have contacted Eden Hazard’s representatives to offer him a move to Marseille, OGC Nice or Lille but he has rejected them all. ❌

His wish is to stop everything and retire. 👀

His entourage are trying to motivate him to continue his career.

(Source:… pic.twitter.com/dBBbEK7Jbn

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 28, 2023