Erik ten Hag ma otrzymać nowy kontrakt od Manchesteru United

Erik ten Hag trenuje drużynę Manchesteru United od 2022 roku. Władze klubu są zadowolone z pracy jaką wykonuję Holender i szykują nowy kontrakt dla managera Czerwonych Diabłów.

Erik ten Hag w poprzednim sezonie został managerem Manchesteru United. Poprzednią kampanię United może zaliczyć do udanych. Klub wygrał Puchar Ligi Angielskiej, dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy, zagrał w finale Pucharu Anglii oraz zajął 3. miejsce w Premier League. Pod wodzą Holendra rozwinęło się wielu piłkarzy Czerwonych Diabłów. Świetny sezon zaliczył chociażby, Marcus Rashford. Anglik w poprzedniej kampanii w 56 meczach zdobył 30 goli i był najlepszym strzelcem zespołu z Old Trafford.

Nowy sezon, Manchester United nie rozpoczął tak jak oczekiwali tego kibice. Przegrali z Tottenhamem (2:0), wygrali z Nottingham Forest (3:2) oraz wygrali z Wolves (1:0) jednak zrobili to w nie najlepszym stylu. Od momentu przybycia ten Haga na stanowisko managera, United wydali na transfery 406 milionów funtów. Szefostwo klubu z Manchesteru jest zadowolone z pracy wykonywanej przez Holendra i chce przedłużyć z nim kontrakt o kolejne 2 lata. Na mocy nowej umowy Erik ten Hag miałby trenować Czerwone Diabły do 2027 roku. Wzrosły by również jego zarobki z 9 milionów funtów do 14 milionów funtów.

🚨🇳🇱 𝐍𝐄𝐖: Erik ten Hag is set to be handed a new 4-year contract before the end of the year.

His current £9m a year could increase to £14m a year. #MUFC [@gharrypratt] pic.twitter.com/Xs9ziGsjfI

