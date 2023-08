Gdzie oglądać US Open 2023? Transmisja TV

Trwa wielkoszlemowy turniej US Open. W grze jest czterech reprezentantów Polski. Oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza, kibice mogą oglądać Magdalenę Fręch i Magdę Linette. Gdzie obejrzeć mecze US Open 2023?

US Open 2023: gdzie oglądać?

US Open 2023 będzie trwać od 28 sierpnia do 10 września. Turniej odbywa się w Nowym Jorku. Obrońcami tytułów są Carlos Alcaraz i Iga Świątek. Podczas tegorocznego turnieju możemy śledzić zmagania czterech polskich tenisistów. Mowa o Idze Świątek, Magdalenie Fręch, Magdzie Linette i Hubercie Hurkaczu.

Transmisje meczów US Open można oglądać w telewizji na kanałach Eurosportu. Jest to jedyna stacja telewizyjna, dysponująca prawami do transmisji US Open.

Fot. Pressfocus