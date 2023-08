Oficjalnie: Mateusz Wieteska piłkarzem Cagliari

Mateusz Wieteska będzie kontynuował swoją karierę w Serie A. Polak trafił do Cagliari. Wieteska kosztował 5 milionów euro.

Mateusz Wieteska będzie grał w Serie A

Mateusz Wieteska zmienił barwy. Clermont nie radziło sobie najlepiej w tym sezonie. Rozpoczął sezon od trzech porażek. Najpierw uległ Monaco, następnie Reims, a później Metz. Polak zagra w dwóch pierwszych spotkaniach i nawet udało mu się strzelić gola.

Mateusz Wieteska dołączył do Cagliari za 5 milionów euro. Z nowym klubem związał się do 30 czerwca 2027 roku. Cagliari to beniaminek włoskiej Serie A. Do tej pory zdobył punkt. Bezbramkowo zremisował z Torino i przegrał z Interem 0:2.

Wieteska è del Cagliari 🔝🔴🔵 Wieteska signs for Cagliari 🤝🏻 ➡️ https://t.co/JlJ06WjI9F pic.twitter.com/smZMQNNu3g — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 29, 2023

Fot. Pressfocus