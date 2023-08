Erling Haaland został piłkarzem roku w Anglii!

We wtorkowy wieczór odbyła się gala PFA Players’ Player of the Year, na której został wybrany najlepszy piłkarz grający w Anglii. Pięciu piłkarzy Manchesteru City zostało wybranych do drużyny roku.

Haaland z kolejnym wyróżnieniem

PFA Players’ Player of the Year jest to plebiscyt, który odbywa się co roku, gdzie zostaje wybrany najlepszy piłkarz grający w Anglii. O wyniku plebiscytu decydują głosy oddane przez członków związku zawodowych piłkarzy – Stowarzyszenia Zawodowych Piłkarzy. Pierwsza gala odbyła się w 1973/74. Wówczas zwycięzcą został Norman Hunter. W tym roku wygrał Norweg – Erling Haaland. Napastnik rok temu dołączył do Manchesteru City z Borussii Dortmund. Jego pierwszy sezon w Premier League był kapitalny. Piłkarz w 35 rozegranych spotkaniach zdobył 36 goli i zanotował 8 asyst. Dzięki swoim bramką został królem strzelców ligi angielskiej. Ostatnim wygranym w PFA został Mohamed Salah.

Poprzednia kampania była udana nie tylko dla Haalanda, cała drużyna Obywateli rozegrała świetny sezon. Zespół Pepa Guarnioli zdobył potrójną koronę jako drugi klub w historii Premier League. City wygrało ligę z przewagą 5 punktów nad 2. Arsenalem. Obywatele zostali docenieni za swój wyczyn w plebiscycie i w drużynie roku znalazło się aż 5 piłkarzy Manchesteru City. Jedenastka najlepszej drużyny roku w Premier Leauge: Aaron Ramsdale – Kieran Trippier, Ruben Dias, John Stones, Wiliam Saliba, Kevin De Bruyne, Rodri, Martin Ødegaard, Harry Kane, Bukayo Saka, Erling Haaland.

Pozostałe nagrody w plebiscycie PFA

Młody piłkarz roku – Bukayo Saka

Zawodniczka roku – Lauren James

Piłkarz roku EFL League One – Conor Chaplin

Piłkarz roku EFL League Two – Andy Cook

Fot. PressFocus