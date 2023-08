Góralski zakończył grę w poważnej piłce

Jacek Góralski stał się bohaterem niecodziennego transferu. Były reprezentant Polski dołączył do Wieczystej Kraków. Z klubem z III ligi związał się trzyletnim kontraktem.

Oficjalnie: Jacek Góralski piłkarzem Wieczystej Kraków

Jacek Góralski to były reprezentant Polski, który w swoim najlepszym okresie dużo wnosił do drużyn. Był niezwykle waleczny i doskonale odnajdywał się w roli tak zwanego przecinaka. W swojej karierze strzelił nawet gola dla reprezentacji Polski.

Góralski w sezonie 2022/2023 dołączył do Bochum. Zagrał tylko cztery mecze i nie strzelił bramki, ani nie zanotował asysty. Nie potrafił przebić się do składu, dlatego zdecydował się na przenosiny. Góralski trafił do Wieczystej Kraków, z którą podpisał trzyletni kontrakt. Klub występuje w III lidze, a po pięciu kolejkach ma na swoim koncie dziewięć oczek. Nie ma co się oszukiwać, dla Jacka Góralskiego jest to już pójście na piłkarską emeryturę.

Fot. Pressfocus