Betfan kurs 2.15 Legia Warszawa vs Midtjylland Poniżej 2.5 gola TAK Obstaw

W środowy wieczór kibice polskich drużyn w europejskich pucharach emocjonowali się meczem Rakowa, ale to nie koniec emocji naszych ekip w tym tygodniu. W czwartek czeka nas rewanżowe spotkanie w Warszawie, gdzie Legia podejmie Midtjylland. Piłkarze ze stolicy Polski są w dość korzystnej sytuacji przed tym starciem, gdyż w Danii udało się wywalczyć naprawdę przyzwoity wynik i gospodarze podejdą do tego meczu z ogromną szansą na awans. Wystarczy po prostu wygrać mecz i można otwierać szampany. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Legia Warszawa vs Midtjylland – typy bukmacherskie

Legia przed własną publicznością zazwyczaj nie zawodzi i trudno oczekiwać, by tak było w tym przypadku. W pierwszym meczu zobaczyliśmy, że ekipa z Dani wcale nie jest taka groźna i to właśnie w czwartkowy wieczór można przypieczętować awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wynik sprzed tygodnia jest bardzo korzystny i jeśli Legia nie popełni rażących błędów na początku, powinni ten mecz kontrolować.

Myślę, że zobaczymy spotkanie skupione przede wszystkim na defensywie. Po remisie w pierwszym meczu ciężko oczekiwać, by jedni i drudzy ruszyli do szaleńczego ataku od pierwszych minut. Celujemy w trochę wyższy kurs i stawiamy under 2.5 gola z przelicznikiem @2.15.



Zapowiedź meczu Legia Warszawa vs Midtjylland

Trzeba pochwalić ofensywne dokonania Legii Warszawa, ale tak samo trzeba zająć się rozwiązaniem strapień, które przynosi to jak bronią dostępu do bramki. Oczywiście można zakładać, że cel uświęca środki i przy takim założeniu Legia za chwile może zrealizować cel i zagrać w grupie Ligi Konferencji. Polskie zespoły raczej nie mają w ostatnich latach dobrych wspomnień z wyjazdów do Danii. Rok temu Pogoń dostała cztery gole od Brondby. Długo zanosiło się na to, że Legia też dostanie cztery gole od Midtjylland i wyjedzie bez zaliczki z Danii, a nawet ze stratą. Na szczęście remis (3:3) jest bardzo dobrym wynikiem w perspektywie tego jak ten mecz przebiegał.

Duńczycy nie wykorzystali przewagi pierwszego meczu rozgrywanego u siebie i na pewno zaimponowała im umiejętność jaką posiadała w tym meczu Legia czyli to jak potrafi gonić wynik w kolejnym już meczu w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Jednak w meczach z Ordabasami oraz Austria Wiedeń oraz pierwszym spotkaniu z Duńczykami legioniści stracili już 12 bramek i Midtjylland ponownie to zapewne wykorzysta. Z kolei Legia może dokończyć robotę na własnym stadionie gdzie jest piekielnie mocna i niepokonana od ponad 10 miesięcy.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa vs Midtjylland

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. W rewanżu to warszawska Legia jest większym faworytem.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Midtjylland Betfan 1.97 3.65 3.70 Fortuna 1.90 3.75 3.75 LVBET 1.85 3.60 3.95

Gdzie obstawiać Legia Warszawa vs Midtjylland

Eliminacje do Ligi Konferencji możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa vs Midtjylland

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na polskim kanale sportowym TVP Sport. Mecz rozpocznie się w czwartek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.