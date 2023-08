Raków Częstochowa zagra w fazie grupowej Ligi Europy

To już jest pewne, Raków Częstochowa po porażce w dwumeczu z Kopenhagą zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Medaliki były blisko sprawienie niespodzianki, ale o braku awansu do Champions League zadecydował jeden gol.

Raków Częstochowa odpadł z Kopenhagą

Kopenhaga na pewno była przeciwnikiem do pokonania. Co prawda Raków miał problemy, aby przez 180 minut stworzyć klarowne sytuacje, ale Duńczycy także się nie popisali. Padły dwie bramki „z niczego”, ale trzeba Kopenhadze oddać, że piłkarsko prezentowała się nieco lepiej. W Sosnowcu Raków przegrał 0:1, natomiast wynik na Parken to 1:1.

Z kim Raków zagra w fazie grupowej Ligi Europy?

Losowanie fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się 1 września. Dopiero 31 sierpnia poznamy bowiem wszystkie drużyny, które zagrają w tych rozgrywkach. W czwartek odbędzie się jeszcze 10 meczów eliminacyjnych.

Oto kluby, która na dzień dzisiejszy na pewno zagrają w fazie grupowej Ligi Europy: AEK, Atalanta, Brighton, Freiburg, Bayer Leverkusen, Liverpool, Maccabi Haifa, Marsylia, Molde, Panathinaikos, Raków, Rangers, Real Betis, Rennes, Roma, Servette, Sporting, Sturm Graz, Toulouse, Backa Topola, Villarreal, West Ham.

Potencjalni rywale, wymarzona grupa i z którego koszyka losowany będzie Raków?

Raków z racji niskiego współczynnika w rankingach nie ma co liczyć na losowanie z innego koszyka niż czwarte. Jaka byłaby najłatwiejsza grupa dla Medalików w przypadku braku niespodzianek w czwartkowych rewanżach? Dinamo Zagrzeb, LASK, Maccabi Haifa/Sheriff.

Piątek 13:00 losowanie, tak to ma wyglądać jak jutro będzie nieciekawy dzień. pic.twitter.com/z9T1fjFKQf — Piotr Klimek (@pklimek99) August 30, 2023

Fot. Pressfocus