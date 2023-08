Powołania Santosa na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią

Fernando Santos odsłonił karty, znane są już powołania na wrześniowe mecze reprezentacyjne. Polacy zagrają z Wyspami Owczymi i Albanią.

Powołania do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią

Fernando Santos ogłosił listę powołanych na najbliższe zgrupowanie. Polska zagra z Wyspami Owczymi i Albanią. Jest kilka niespodzianek. Do kadry wrócił Grzegorz Krychowiak, który jest chyba największym zaskoczeniem. Moim zdaniem brakuje za to Włodarczyka, który dobrze wszedł do nowego klubu.

Powołania reprezentacji Polski:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Mateusz Wieteska (Cagliari), Matty Cash (Aston Villa)

Pomocnicy: , Karol Linetty (Torino), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny), Kacper Kozłowski (Vitesse), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Piotr Zieliński (Napoli), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Michał Skóraś (Club Brugge), Nicola Zalewski (AS Roma), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Abha Club), Adrian Benedyczak (Parma)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Charlotte FC)

🆕 WRZEŚNIOWE POWOŁANIA! Selekcjoner Fernando Santos powołał zawodników na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. 🇵🇱 pic.twitter.com/xiFY7pBcDu — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 31, 2023

Fot. Pressfocus