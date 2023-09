Za nami ostatni dzień okienka transferowego. Obfitował w niezwykłe emocje, a sporo klubów solidnie wzmocniło się przed kolejną częścią trudnego sezonu. Jakie są najlepsze transfery ostatniego dnia okienka transferowego?

Najlepszy transfery Deadline Day 2023

Tego lata wiele klubów solidnie się wzmocniło, a niektóre transfery wyglądały niczym rodem z Fify. Bohaterem zamkniętego już okienka z pewnością jest Jude Bellingham, który znakomicie spisuje się w Realu Madryt. Na które transfery z Deadline Day warto zwrócić uwagę?

Felix i Cancelo

Barcelona nie próżnowała i w ostatnim dniu okienka transferowego ściągnęła dwa bardzo solidne nazwiska. Joao Felix i Joao Cancelo w swoich najlepszych dyspozycjach to czołowi piłkarze w Europie. Obaj Portugalczycy trafili do Barcelony w ramach wypożyczenia, ale bez opcji wykupu.

Matheus Nunes

Bohaterem ostatniego dnia okienka transferowego jest Matheus Nunes. Manchester City kupił tego piłkarza z Wolves za 62 miliony euro. 25-letni Portugalczyk występuje na pozycji pomocnika i był liderem środka pola w zespole Wilków.

Nunes arrives at City! 🚀 pic.twitter.com/kawVz5b5DX — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

Kolo Muani

To się nazywa rzut na taśmę. Kolo Muani został piłkarzem PSG, które zapłaciło za niego 90 milionów euro! Wraz z Kylianem Mbappe może stworzyć francuski duet nie do zatrzymania. Kolo Muani jest jednym z największych objawień poprzedniego sezonu.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️ ❤️💙 #WelcomeKoloMuani — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

Brennon Johnson

O tym piłkarzu słyszeli pewnie głównie kibice śledzący uważnie Premier League. Walijczyk jest młodym zawodnikiem z bardzo dużym potencjałem. Świadczy o tym fakt, że Nottingham Forrest otrzymał od Tottenhamu aż 55 milionów euro.

Our new number 2️⃣2️⃣ 💫 pic.twitter.com/G4eQVYQoIG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2023

Ansu Fati

Jeden z najdziwniejszych transferów letniego okienka transferowego, niemniej będzie bardzo ciekawie obejrzeć, jak piłkarz z takim potencjałem sprawdzi się w perspektywicznym Brighton. Mewy stawiają na młodych piłkarzy, a Fati wydaje się idealnie wpasować w obecną filozofię klubu. Młody talent Barcelony dołączył do Brighton na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu.

Ryan Gravenberch

O wzmocnieniu środka pola Liverpoolu mówi się od początku okienka transferowego. Klub nastawiony był na Bellinghama, ale ten wybrał Real Madryt. Poza Szoboszlaiem i Mac Allisterem dołączył także… Wataru Endo. Japończyk mógłby sprawdzić się jako solidny zmiennik do środka pola, ale nie jako piłkarz wyjściowego składu. Liverpool uzupełnił więc lukę obiecującym Gravenberchiem. 21-latek dysponuje sporym potencjałem, a szkoda byłoby go marnować na ławce Bayernu Monachium. 40 milionów euro to kwota, która jak najbardziej może się szybko zwrócić w przypadku Holendra.

Welkom to the Reds! 🤩🔴 pic.twitter.com/EQY717gsTX — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023

Sofyan Amrabat

Po obiecującym mundialu, Sofyan Amrabat powędrował na szczyt listy życzeń wielu klubów. Manchester United dopiął swego i zrealizował transfer. Marokańczyk dołączył do Czerwonych Diabłów z Fiorentina. Jest to wypożyczenie za 10 milionów euro z opcją wykupu po sezonie (dodatkowe 25 milionów euro).

🇲🇦🇲🇦🇲🇦 🔴 Sofyan Amrabat = United 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

Hirving Lozano

Wielki powrót do PSV zaliczył Hirving Lozano. To w barwach tej drużyny Meksykanin najbardziej błyszczał. Dwukrotnie strzelił 17 bramek i zanotował osiem asyst w Eredivisie. W Napoli coraz trudniej było mu się przebić do wyjściowej jedenastki, a 15 milionów euro za tego zawodnika to dobra cena.

Davy Klaassen

Autorem ciekawego transferu był także Inter. Pozyskał on za darmo Davy’ego Klaassena. Środek pola Nerazzurrich jest niezwykle mocno obstawiony, a Klaassen z pewnością będzie wartościowym wzmocnieniem.

Fot. Pressfocus