W Piątek zakończyło się okienko transferowe. Podczas obecnego lata doszło do wielu ciekawych roszad między drużynami. Który klub może pochwalić się najlepszym bilansem podczas trwania okienka transferowego?

Obecnego lata kluby na wzmocnienia przeznaczyły mnóstwo pieniędzy. Wielu piłkarzy z europejskich drużyn przeniosło się do Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy oferowali w zamian wysokie kwoty odstępnego. Również zespoły z najważniejszych lig świata ulepszały swoje ekipy. Niektóre zespoły potrafiły mądrze zainwestować zarobione pieniądze, a innym nie udało się zastąpić swoich gwiazd. Najlepszym bilansem transferowym podczas letniego okienka może pochwalić się Southampton oraz Barcelona

📈 Clubs with the best and worst transfer balance in the summer window of 2023. pic.twitter.com/RqlQ3PcGGD

— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 2, 2023