Napoli już nie powtórzy znakomitej serii

Napoli w sobotę przegrał w hicie Serie A z Lazio. Mistrz uległ wicemistrzowi 1:2. Oznacza to, że Zieliński i spółka nie powtórzą znakomitego wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy to aż do 4 stycznia był niepokonany w lidze.

Ambicje Napoli szybko zostały zweryfikowane

Napoli w pierwszej połowie poprzedniego sezonu było w takiej dyspozycji, że wiele osób liczyło, że uda mu się sięgnąć nawet po Ligę Mistrzów. Przewaga wypracowana na na początku sezonu pozwoliła Zielińskiemu i spółce sięgnąć po mistrzostwo Włoch.

Napoli swój pierwszy mecz w Serie A w poprzednim sezonie przegrał dopiero 4 stycznia. Uległ wtedy Interowi 0:1. W tym sezonie pierwszy ligowy mecz przegrał szybko. Już 2 września w hicie Serie A został pokonany przez wicemistrza Włoch – Lazio. Napoli przegrał 1:2, a honorowego gola strzelił Piotr Zieliński. Nie ma więc już szans na powtórzenie niesamowitej serii z poprzedniego sezonu, w której to był niepokonany w lidze aż do początku stycznia.

Fot. Pressfocus