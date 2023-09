Al Hilal z najgorszym bilansem podczas okna transferowego

W Piątek zakończyło się okienko transferowe. Podczas obecnego lata doszło do wielu ciekawych roszad między drużynami. Który klub zyskał najgorszy bilans podczas trwania okienka transferowego?

⬅️ Kliknij tutaj, aby skorzystać z promocji ⬅️

Al Hilal z najgorszym bilansem transferowym

Podczas obecnego okienka kluby z całego świata przeznaczały mnóstwo pieniędzy na wzmocnienia swoich drużyn. Tego lata bardzo aktywne były zespoły z ligi saudyjskiej. Saudi Pro League ma również swoich przedstawicieli na liście zespołów z najgorszym bilansem transferowym. Czołowe lokaty zajmują również kluby z Premier League. Wyjątkiem od reguły jest pojawienie się Realu Madryt. Tego lata zespołem z najgorszym bilansem został Al Hilal. Drugie miejsce zajmuje PSG. Podium zamyka Chelsea.

Al Hilal

Al Hilal dokonanymi transferami potwierdził swoje aspiracje na wygranie ligi saudyjskiej. Klub sprowadził topowych piłkarzy, którzy do tej pory swoje mecze rozgrywali w najlepszych europejskich klubach. Do Al Hilal dołączyli zawodnicy tacy jak: Neymar (90 mln euro), Malcom (60 mln euro), Rúben Neves (55 mln euro), Aleksandar Mitrovic (52,60 mln euro) i Sergej Milinkovic-Savic (40 mln euro). Główny pretendent do mistrzostwa Saudi Pro League przeznaczył na wzmocnienia ponad 350 mln euro. Klub zarobił jedynie 1,38 mln euro za sprzedaż Gustavo Cuéllara.

Paris Saint-Germain

Mistrz Francji zarobił 90 mln euro za sprzedaż Neymara. PSG jak co roku przeznaczył dużą ilość gotówki na wzmocnienia drużyny. Do klubu dołączyli między innymi: Randal Kolo Muani (95 mln euro), Ousmane Dembélé (50 mln euro), Lucas Hernández (45 mln euro). Drużyna zakończyła okno transferowe z ujemnym bilansem w wysokości ponad 200 mln euro.

Chelsea

Tego lata The Blues byli niezwykle aktywni na rynku transferowym. Zespół ze Stamford Bridge sprzedał wielu ważnych zawodników. Z drużyny odeszli między innymi Kai Havertz (75 mln euro) oraz Mason Mount (64,20 mln euro). Chelsea kupiła piłkarzy takich jak: Moisés Caicedo (116 mln euro), Roméo Lavia (62,10 mln euro) i Cole Palmer (47 mln euro). Klub Premier League latem wydał około 460 mln euro oraz zarobił na transferach blisko 270 mln euro.