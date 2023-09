Przed nami kolejne mecze eliminacji mistrzostw Europy. Na razie mamy kilka niespodzianek, ale większość czołowych reprezentacji ma na swoim koncie komplet punktów. Sprawdź powołania najsilniejszych drużyn w Europie.

Bramkarze: Areola, Maignan, Samba

Obrońcy: Disasi, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konte, Kounde, Pavard, Saliba, Upamecano

Pomocnicy: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouameni

Napastnicy: Coman, Demebele, Giroud, Kolo Muani, Mbappe, Nkunku, Thuram

💼 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐋𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬!

Here is the 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝟐𝟑 players called up by Didier Deschamps for our two September matches 🔥

🗓️ 07/09: 🇫🇷 France 🆚 Ireland 🇮🇪

🗓️ 12/09: 🇩🇪 Germany 🆚 France 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/FVXauMKSyP

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 31, 2023