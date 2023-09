Paul Pogba ponownie kontuzjowany

Paul Pogba w poprzednim sezonie ponownie dołączył do Juventusu. Francuski pomocnik nie może zaliczyć pobytu w drużynie Starej Damy do udanych. Mistrz świata z 2018 roku większość poprzednich rozgrywek męczony był kontuzjami.

Paul Pogba w ostatnich latach często nękany jest przez kontuzje

Paul Pogba w poprzednim sezonie dołączył ponownie do Juventusu Turyn. Piłkarz przeszedł drugi raz do ekipy Starej Damy z Manchesteru United. W zeszłych rozgrywkach piłkarz opuścił większą część sezonu z powodu urazów. Wiadome było, że po transferze do Juventusu przegapi rundę jesienną przez kontuzję kolana. Następnie, w dalszej części trwania rozgrywek Serie A, zawodnik cały czas trapiony był urazami. W poprzedniej kampanii francuski pomocnik rozegrał zaledwie 10 spotkań, w których zanotował 1 asystę. W ostatnich sezonach piłkarz może mówić o sporym pechu. Większość czasu podczas pobytu na Old Trafford, mistrz świata z 2018 roku spędził w gabinetach lekarskich. W sezonie poprzedzającym powrót piłkarza do 36-krotnego mistrza Włoch, dla Czerwonych Diabłów zagrał w 27 meczach, gdzie strzelił 1 bramkę i zaliczył 9 asyst.

Jak informują zagraniczne media, Paul Pogba znów złapał uraz. Tym razem 30-latek skarżył się na ból pleców, co potwierdził trener Juventusu – Massimiliano Allegri. Na razie nie wiadomo jak długo będzie trwała przerwa w grze. Piłkarz przeszedł badania i oczekuje na wyniki, po których będzie można określić, jak długa czeka go rozłąka z boiskiem.

🚨💣 Paul Pogba is injured again. Juventus coach Massimiliano Allegri confirmed that Paul Pogba felt pain in his back and is awaiting the results of medical examinations. pic.twitter.com/qWSOYkD4MR — Football Talk (@FootballTalkHQ) September 4, 2023

Historia transferowa Pogby

Paul Pogba trafił na Old Trafford w 2009 roku. Piłkarz przeszedł za darmo do Juventusu 3 lata później, W ekipie Starej Damy grał do 2016 roku, a następnie za 105 milionów euro ponownie został zawodnikiem Manchesteru United. W 2022 roku skończył się jego kontrakt z klubem Premier League i znów związał się z 36-krotnym mistrzem Włoch.

Fot. PressFocus