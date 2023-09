Kontuzje kadrowiczów przed meczami reprezentacji Polski

Tuż przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią, trener Fernando Santos musi mierzyć się z problemami. Z kadry z powodu urazów wypadło dwóch zawodników. Szkoleniowiec reprezentacji powołał zastępstwa w miejsce kontuzjowanych piłkarzy.

Problemy reprezentacji przed zgrupowaniem

Fernando Santos może mówić o sporym pechu. Tuż przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią z powodu urazów wypadli, Nikola Zalewski oraz Łukasz Skorupski. Spotkanie z Wyspami Owczymi odbędzie się 7 września o godzinie 20:45. Starcie z Albanią zaplanowanie jest na 10 września, również o godzinie 20:45. Z racji absencji kontuzjowanych piłkarzy, trener naszej kadry narodowej zdecydował się powołać dwóch zawodników, w miejsce zmagających się z urazami reprezentantów. Za Łukasza Skorupskiego miejsce w reprezentacji znalazło się dla, ostatnio w świetnej formie, Kamila Grabary, a za Nikolę Zalewskiego wskoczył Paweł Wszołek.

Media biorą pod lupę kontuzję Łukasza Skorupskiego. Zawodnik w weekend wziął udział w meczu ligowym swojej drużyny i nic nie wskazywało na to, że czeka go przerwa w grze. Robert Lewandowski niedawno udzielił mocnego wywiadu, w którym zarzucił bramkarzowi Bologny kłamstwo przy aferze związanej z premią po mundialu w Katarze. Klub ligi włoskiej zgłosił uraz kostni 32-latka. PZPN domaga się wyników rezonansu magnetycznego. Przerwa w grze ma potrwać tydzień, oznacza to, że bramkarz Bologny będzie mógł wrócić na boisko w następnym meczu ligowym Serie A.

Jak radzą sobie kontuzjowani piłkarze na początku obecnego sezonu?

Łukasz Skorupski podczas trwania obecnej kampanii wystąpił we wszystkich meczach Bologny. Bramkarz jest podstawowym graczem drużyny Serie A. Jak dotąd rozegrał 4 mecze, w których wpuścił 4 bramki i zanotował 1 czyste konto. Nicola Zalewski w AS Romie wystąpił w 3 spotkaniach. Pełne 90 minut zagrał w ostatnim meczu z Milanem, przegranym przez zespół prowadzony przez Jose Mourinho 1:2.