Bramkarz Francji, Hugo Lloris chwali Marcina Bułkę

Marcin Bułka mógł rywalizować w bramce z zawodnikiem Tottenhamu, Hugo Llorisem. Bramkarz klubu Premier League podczas letniego okienka transferowego był na celowniku Nicei.

Polski bramkarz pochwalony przez doświadczonego bramkarza reprezentacji Francji

Hugo Lloris trafił do Tottenhamu w 2012 roku z Olympique Lyon za 12,6 milionów euro. Przez wszystkie lata spędzone w angielskim klubie, Francuz był podstawowym bramkarzem drużyny. 36-latek w obecnym sezonie stracił miejsce w składnie na rzecz nowego zakupu Kogutów, Guglielmo Vicario. Podczas letniego okienka transferowego bramkarz Spurs przymierzany był do zespołu, w którym gra Marcin Bułka, czyli Nicei. Francuz byłby niełatwym rywalem w bramce klubu Ligue 1 dla Polaka. O ostatnim wywiadzie 145-krotny reprezentant Francji skomplementował 23-latka. Francuz widzi w Marcinie Bułce spory potencjał i jego zdaniem Polaka czeka wielka kariera. Lloris jest wychowankiem Nicei i niewykluczone, że w przyszłości będzie chciał powrócić do klubu Ligue 1.

,,Nie mógłbym zaangażować się w projekt bez zaznajomienia się z wizją prezydenta i trenera. Nicea to dla mnie specjalne miejsce. Moje miasto, mój klub i moja krew” –powiedział Lloris.



,,Bułka? Ten bramkarz jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Bez wątpliwości to jeden z najlepszych fachowców w lidze na początku sezonu. Ma przed sobą obiecującą karierę”- dodał bramkarz.



Kariera Hugo Llorisa

Hugo Lloris jest wychowankiem Nicei. W jej barwach wystąpił w 78 meczach. W 2008 roku przeniósł się do Olympique Lyon za 8,5 milionów euro. Dla Lyonu rozegrał 202 spotkania. Jego dobra postawa w Ligue 1 zaowocowała transferem do Premier League. Dla drużyny Tottenhamu bramkarz zagrał w 447 meczach, dzięki czemu jest rekordzistą pod względem rozegranych gier w angielskim klubie.