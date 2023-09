Oficjalnie: Sergio Ramos ponownie został piłkarzem Sevilli

Sergio Ramos wrócił do klubu, w którym się wychował. Oficjalny profil hiszpańskiego zespołu potwierdził, że były zawodnik Paris Saint-Germain został ich piłkarzem.

Sergio Ramos wrócił do Sevilli

Sergio Ramos przez 16 lat swojej kariery był piłkarzem Realu Madryt. W 2021 roku obrońca zamienił drużynę Królewskich na Paris Saint-Germain. Tego lata skończył się kontrakt Ramosa z mistrzem Francji. Zawodnik nie przedłużył umowy. Z tej okazji w mediach pojawiały się spekulacje gdzie trafi 37-latek. Hiszpan przymierzany był do Interu Miami, drużyn tureckich oraz do klubów Saudi Pro League, które są bardzo aktywne na rynku transferowym i wielu piłkarzy decydowało się obrać ten kierunek. Oprócz wspomnianych wcześniej lig w mediach przy nazwisku Ramosa, również przewijała się Sevilla. 180-krotny reprezentant Hiszpanii nie ukrywał, że pewnego dnia chciałby wrócić do klubu, w którym się wychował. Od kilku dni trwały negocjacje kontraktowe. W poniedziałek Sevilla oficjalnie potwierdziła, że Sergio Ramos po 18-stu latach ponownie związał się z drużyną La Liga. Obrońca podpisał z zespołem umowę do czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Osiągnięcia Sergio Ramosa

Doświadczony gracz dla drużyny Sevilli wystąpił w 49 meczach, w których strzelił 3 gole. Jego dobra postawa zaowocowała transferem w 2005 roku do drużyny Realu Madryt za 27 mln euro. Dla Królewskich zagrał w 671 spotkaniach, strzelił 101 bramek i asystował 40 razy. Wraz z Realem wygrał: 5 razy mistrzostwo Hiszpanii, 2 razy puchar Hiszpanii, 4 razy Ligę Mistrzów. W 2021 roku przeniósł się do PSG. Dla drużyny Ligue 1 rozegrał 58 meczów, 6 razy wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył 1 asystę. Z Paris Saint-Germain 2 razy wygrał mistrzostwo Francji. Swoją kadrę narodową reprezentował 180 razy. W tym czasie 2 razy został mistrzem Europy oraz triumfował na mundialu w 2010 roku.

Fot. sevillafc.es