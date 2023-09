Młodzieżowa reprezentacja Polski bez trenera

We wtorkowe popołudnie oficjalny profil Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował, że reprezentacja Polski do lat 19 zakończyła współpracę z dotychczasowym trenerem. Marcin Brosz nie przyjął oferty PZPN-u i postanowił opuścić struktury polskiego związku.

Marcin Brosz nie przedłużył umowy z PZPN

Marcin Brosz 19 stycznia 2022 roku objął stanowisko trenera zespołu narodowej do lat 19. Szkoleniowiec rozpoczął pracę z drużyną u-18, aby dobrze przygotować ją do eliminacji mistrzostw Europy U-19. Młodzieżowa reprezentacja zakończyła eliminację na pierwszym miejscu, dzięki czemu mogła wziąć udział w turnieju. Podczas mistrzostw kadra nie wyszła jednak z grupy. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza na otwarcie turnieju przegrał z Portugalia 2:0. W następnym meczu, w którym rywalem była Malta, nasza drużyna u-19 okazała się lepsza od rywali i wygrała spotkanie 2:0. W ostatnim decydującym spotkaniu z Włochami, padł remis 1:1, przez co kadra narodowa nie przeszła do następnej fazy.

Po turnieju Brosz miał przejąć drużynę u-18. Trener otrzymał propozycję nowej umowy od PZPN-u, jednak z niej nie skorzystał, ponieważ jego wizja różniła się od planów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

,,Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Marcin Brosz przestał pełnić funkcję trenera młodzieżowych reprezentacji Polski. Szkoleniowiec otrzymał propozycję dalszej pracy na zasadach, jakie obowiązują w federacji, ale jej nie przyjął, przedstawiając swoją wizję pracy. Ze względu na ustaloną strukturę w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, kontynuacja pracy z rocznikiem 2004 w takiej formule nie była możliwa” – możemy przeczytać na oficjalnym profilu PZPN.

🔴 PILNE 🔴 Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Marcin Brosz przestał pełnić funkcję trenera młodzieżowych reprezentacji Polski. pic.twitter.com/jIQhCN3TLX — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 5, 2023

Polski Związek Piłki Nożnej po komunikacie związanym z odejściem trenera Marcina Brosza, jeszcze nie udzielił informacji, kto zostanie następcą szkoleniowca młodzieżowej reprezentacji.