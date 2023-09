Gorąco w United. Sancho zostanie oddalony ze składu?

Jadon Sancho swoim wpisem w mediach społecznościowych wywołał niemałe poruszenie. Anglika mogą czekać poważne konsekwencje za swój czyn. Czy to koniec kariery skrzydłowego w Manchesterze United?

W Manchesterze United w ostatnich dniach panuje ponura atmosfera. W weekend Czerwone Diabły przegrały swoje spotkanie z Arsenalem 3:1. W mediach zrobiło się również głośno o oskarżeniach w stronę Antonego, jakie wniosła jego była partnerka. Brazylijczyk już ponosi konsekwencje. Na domiar złego po meczu z Kanonierami, Jadon Sancho wywołał ogromne kontrowersje swoim wpisem w mediach społecznościowych. Manager United, Erik ten Hag wyjawił powód niepowołania 23-latka do kadry na mecz ze stołeczną drużyną. Zdaniem Holendra, Sancho w ostatnim czasie nie przykładał się do treningów. Na reakcję skrzydłowego nie trzeba było długo czekać. Anglik kategorycznie zaprzeczył słowom managera Manchesteru United. Były piłkarz Borussii zarzuca kłamstwo ten Hagowi.

Jadon Sancho ma spotkać się z zarządem klubu Premier League, aby wyjaśnić całą sytuację. Zdaniem brytyjskich ekspertów może to oznaczać koniec kariery Anglika na Old Trafford. Media informują, że United dostał już zapytania o zawodnika, ze strony tureckich klubów. Zdaniem legendarnego obrońcy klubu z Manchesteru, Rio Ferdinanda najlepszą opcją byłoby odejście Sancho do Arabii Saudyjskiej, ponieważ w przeciwnym wypadku 23-latek może spędzić czas do następnego okna transferowego na trybunach.

“There’s only two ways this situation ends: The Saudi transfer window is not shut yet or you’re sitting on the bench or not getting in the squad for the rest of the season.”

