Guardiola przejmie stery w reprezentacji Anglii?

Niewykluczone, że po EURO 2024 z ławką trenerską reprezentacji Anglii pożegna się Gareth Southgate. Na celowniku angielskiej drużyny narodowej znalazło się zastępstwo w postaci – Pepa Guardioli.

Gareth Southgate sprawuje funkcje selekcjonera reprezentacji Anglii od 2016 roku. Za kadencji angielskiego szkoleniowca, kadra narodowa Synów Albionu zagrała na 3 wielkich imprezach. W 2018 roku Anglia dotarła do półfinału podczas mistrzostw świata. Anglicy wówczas zostali pokonani przez Chorwację 2:1. Następnie drużyna prowadzona przez Southgate, dobry turniej zagrała podczas Euro 2020. Synowie Albionu byli bardzo blisko wygrania pucharu. W finale w rzutach karnych musieli uznać jednak wyższość Włochów. Ostatnią reprezentacyjną imprezą był mundial w Katarze w 2022 roku. Anglia odpadła z rozgrywek z Francją w ćwierćfinale (1:2). Brytyjska prasa sugeruje, że Gareth Southgate po Euro 2024 pożegna się ze swoją kadrą narodową.



Jak informują media, na celowniku angielskiej federacji znalazł się obecny manager Manchesteru City – Pep Guardiola. Od dawna mówi się, że Guardiola chciałby spróbować swoich sił w piłce reprezentacyjnej. Zapewne Hiszpan najbardziej chciałby objąć kadrę swojego kraju. Anglia postawiła sobie jednak za cel zakontraktowanie byłego szkoleniowca Barcelony. Przed reprezentacją Synów Albionu na pewno ciężkie zadanie. Kontrakt managera Obywateli co prawda kończy się w czerwcu 2025 roku, jednak władze City zapewne będą nalegały swojego trenera na przedłużenie umowy z mistrzem Premier League.

