Gdzie obejrzeć i o której mecz Polska – Wyspy Owcze?

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się z Wyspami Owczymi. Dla naszej kadry będzie to ważny mecz i jesteśmy zdecydowanymi faworytami pojedynku. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Polska – Wyspy Owcze.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Wyspy Owcze. Transmisja w TV

Mecz Polska – Wyspy Owcze będzie można obejrzeć za darmo na TVP Sport, TVP 1 i Polsat Sport Premium 1.

Gdzie obejrzeć w TV TVP 1, TVP Sport

Polsat Sport Premium 1

O której mecz Polska – Wyspy Owcze?

Mecz eliminacji ME 2024 między Polską, a Wyspami Owczymi, rozpocznie się 7 września o 20:45. Spotkanie odbędzie się na Narodowym. Kibice oburzyli się cenami biletów na mecz Polska – Wyspy Owcze, ale mimo to licznie przybędą do Warszawy. Faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Polska zagra z przeciwnikiem o dużo mniejszych umiejętnościach. Pozostaje liczyć na to, że nasza kadra odniesie wysokie zwycięstwo. Kurs na zwycięstwo Polski w meczu z Wyspami Owczymi wynosi 1.14.

Fot. Pressfocus