Wyspy Owcze – analiza rywala

Pierwszym rywalem Polski podczas wrześniowego zgrupowania będą Wyspy Owcze. Jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale goście przeżywają ostatnio dobry okres. Zapoznaj się z analizą rywala reprezentacji Polski.

Klaksvik z historycznym wyczynem

Gdy w jednym zdaniu używa się „piłka nożna” i „Wyspy Owcze”, do głowy od razu przychodzi Klaksvik. Mistrz tego kraju dokonał historycznego wyczynu. Udało mu się awansować do fazy grupowej europejskich pucharów i zagra w Lidze Konferencji. Walkę o Ligę Europy przegrał z Sheriffem Tiraspol. W dwumeczu uległ 2:3. Większość piłkarzy grających w Klaksvik to obywatele Wysp Owczych, a kilku z nich z pewnością wystąpi podczas meczu z Polską.

Przewidywany skład Wysp Owczych na mecz z Polską

Bramkarz: Lamhauge (B36 Torshavn)

Obrońcy: Sorensen (Vejle), Faero (Klaksvik), Vatnsdal (Klaksvik), Davidsen (HB Toshavn)

Pomocnicy: Joensen (07 Vestur Sorvagur), Andreasen (Klaksvik), Gunnar Vatnhamar (Vikingur Reyjkavik), Jonsson (HB Torshavn)

Napastnicy: Solvi Vatnhamar (Vikingur), Olsen (Breidablik)

Wyspy Owcze z pewnością wierzą w duet swoich napastników. Solvi Vatnhamar w lidze strzelił 12 bramek i zanotował dziewięć asyst, a Olsen jest drugim najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

Ranking Fifa – które miejsce zajmują Wyspy Owcze?

Wyspy Owcze w rankingu Fifa zajmują 129. miejsce. Polska za to plasuje się na 26. lokacie. Co ciekawe, za Wyspami Owczymi jest Mołdawia. Kat reprezentacji Polski zajmuje 164. pozycję.

