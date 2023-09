Znamy faworyta do zwycięstwa Złotej Piłki

Dziennikarze portalu „goal.com” przedstawili swoich faworytów do wygrania Złotej Piłki za sezon 2022/2023. Według ekspertów Leo Messi otrzyma prestiżowe wyróżnienie.

Plebiscyt Złotej Piłki za sezon 2022/2023 odbędzie się 20 października. Jeszcze w tym tygodniu mamy poznać wąskie grono piłkarzy nominowanych do prestiżowej nagrody. W poprzednim sezonie wyróżnienie otrzymał Karim Benzema. Francuz jak najbardziej zasłużył wówczas, na wspomnianą wcześniej nagrodę. Był najważniejszym piłkarzem Realu Madryt. Razem z Królewskimi w sezonie 2021/2022 sięgnął po mistrzostwo La Liga, gdzie został królem strzelców z ilością 27 goli oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W tego lata dołączył do saudyjskiego klubu – Al Ittihad.

Dziennikarze portalu „goal.com” tym razem wskazali swoich tegorocznych faworytów do wygrania Złotej Piłki. Według nich, największe szansę na zwycięstwo mają Leo Messi i Erling Haaland. Argentyńczyk wraz z Paris Saint-Germain zdobył mistrzostwo Ligue 1. Przewagą Messeigo nad drugim nominowanym zawodnikiem jest wygrana wraz ze swoją reprezentacją narodową na mistrzostwach świata w Katarze.

Norweski napastnik z kolei, zanotował kapitalny debiutancki sezon w Premier League. Latem poprzedniego roku Haaland trafił z Borussii Dortmund do Manchesteru City. Z obywatelami zdobył potrójną koronę. Zwyciężył w lidze angielskiej, Lidze Mistrzów oraz wygrał Puchar Anglii. 23-latek został również królem strzelców Premier League z ilością 36 trafień. Łącznie w poprzednich rozgrywkach w 53 meczach strzelił 52 gole.

Lista top 10 kandydatów do wygrania złotej piłki według portalu „goal.com”. Na 10. pozycji znajduje się Robert Lewandowski.

🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi is the big favorite to win the 2023 Ballon D'Or ahead of Erling Haaland.

