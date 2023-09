Już w czwartek reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi. Na pytania dziennikarzy odpowiedział trener naszej kadry narodowej, Fernando Santos.

Konferencja prasowa Fernando Santosa

Trener odpowiedział na pytanie związane z atmosferą w drużynie. Reprezentacja narodowa w ostatnim spotkaniu zanotowała porażkę z Mołdawią oraz w mediach głośno zrobiło się o niedawnym wywiadzie Roberta Lewandowskiego.

„Atmosfera jest fantastyczna, wszyscy są bardzo zaangażowani. Skupiliśmy się na tych kilku treningach bardziej na kwestiach mentalnych niż piłkarskich, uznaliśmy, że to ważniejsze. Wszystko już przegadaliśmy, wyjaśniliśmy różne sprawy” – skomentował Fernando Santos.

Selekcjoner odniósł się do meczu z Mołdawią. Polska w Kiszyniowie zanotowała bolesną wpadkę. Zespół prowadzony przez Fernando Santosa wygrywał spotkanie 0:2. Gospodarze w drugiej połowie meczu potrafili odwrócić losy spotkania i ostatecznie wygrali 3:2. Portugalczyk spodziewa się, że tym razem Polska zachowa większą koncentrację do ostatnich minut meczu.

„Mam nadzieję, że nasza reprezentacja odpowie na odpowiednim poziomie na to, co się ostatnio działo. Chłodna głowa i gorące serce – ważne, żeby to towarzyszyło naszej grze. To warunek, żeby nie powtórzyć tego, co zdarzyło się w pierwszej połowie w Pradze z Czechami i drugiej w Kiszyniowie z Mołdawią. Tam zapomnieliśmy o tym sercu, zapomnieliśmy, że mecze nie kończą się po jednej połowie. Poza tymi pojedynczymi połowami wygraliśmy z Albanią i Niemcami. Gdyby nie te połowy, odbiór naszej pracy i wyniki byłyby całkiem inne” – powiedział trener.



Santos przekazał dobre wiadomości w sprawie zdrowia kadrowiczów. Z powodu urazów, zgrupowanie wcześniej opuścili już Łukasz Skorupski i Nikola Zalewski. Media ostatnio informowały również o kontuzji Piotra Zielińskiego. Pogłoski o domniemanym urazie piłkarza Napoli szybko zanegował sztab reprezentacji.

„Nie mam żadnych nowych informacji od sztabu medycznego. Wszyscy będą dziś trenować. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i będę miał do dyspozycji 25 piłkarzy, z których dwóch pozostanie poza kadrą meczową i będą musieli usiąść na trybunach” – oznajmił portugalski szkoleniowiec.