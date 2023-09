Angel Di Maria w letnim okienku transferowym wrócił do Benfiki. To właśnie w tym klubie rozpoczął swoją przygodę z europejską piłką. Argentyńczyk zdecydował się na zdecydowaną obniżkę pensji, byleby móc grać w Benfice. Potwierdził to prezes klubu – legendarny piłkarz Rui Costa.

Di Maria zdecydował się na obniżkę pensji dla Benfiki

Angel Di Maria wrócił w letnim okienku transferowym do Benfiki. Do portugalskiego klubu trafił z Rosario w 2007 roku za 6 milionów euro, jeszcze jako 19-latek. Po czterech latach trafił do Realu Madryt i kariera Argentyńczyka od tego czasu nabrała rozpędu.

W poprzednim sezonie występował w Juventusie. Argentyńczyk miał dobre chwile, ale kibice z pewnością oczekiwali od niego więcej. Do Benfiki wrócił za darmo i mogłoby się wydawać, że problemem będzie wysoka pensja Argentyńczyka. Ten jednak zdecydowanie obniżył swoje wymagania finansowe i według mediów pobiera mniej więcej średnią wypłatę, jaką otrzymuje piłkarz Benfiki.

Rui Costa – prezes Benfiki, potwierdził że Angel Di Maria był gotowy na sporą obniżkę pensji i mógłby grać za każde pieniądze, byleby występować w koszulce Benfiki. „Wynagrodzenie Di Marii nie jest wygórowane, dołączył do klubu nie otrzymując żadnej premii za podpisanie kontraktu”. Di Maria miał powiedzieć, że zagra za każdą wypłatę, jaką Benfica mu zaoferuje.

Statystyki Di Marii

Angel Di Maria bardzo dobrze czuje się w nowych barwach. Piłkarz już w meczach towarzyskich strzelał jak natchniony. W starciu o Superpuchar z Porto także trafił do siatki. W lidze portugalskiej strzelił za to trzy gole i zanotował asystę w czterech spotkaniach.

Fot. Pressfocus