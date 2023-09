Zmiany w podziale przychodów UEFA dla klubów Ekstraklasy

Kluby Ekstraklasy otrzymają większe finansowe wsparcie od UEFA, która zadecydowała o zwiększeniu kwot wypłacanych dla klubów niegrających w europejskich pucharach. Do podziału będzie aż 308 mln euro. Pieniądze te zostaną rozdysponowana po całej Europie, a część z nich trafi do drużyn grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce”

Czy dofinansowanie pomoże wyrównać poziom Ekstraklasy?

Większość drużyn w PKO BP Ekstraklasie nie gra regularnie w europejskich pucharach. O czołowe lokaty na koniec sezonu biją się zazwyczaj te same ekipy. UEFA wyszła z inicjatywą, aby wspomóc kluby, które nie mają szans mierzyć się z najlepszymi drużynami polskiej ligi. Europejska organizacja w celu wyrównania poziomu ligowego postanowiła dodatkowo wspomóc piłkę. Kluby niegrające w europejskich rozgrywkach w ramach pakietu solidarnościowego otrzymają 7 proc. przewidywanego rocznego przychodu UEFA wynoszącego łącznie 4,4 mld euro. Oznacza to wzrost z maksymalnych obecnie 175 mln euro do 308 mln euro od następnego sezonu Pieniądze otrzymają zespoły, które nie grają w Lidze Konferencji Europy, Lidze Europy oraz w Lidze Mistrzów.

,,To bardzo ważny dzień zarówno dla stowarzyszenia European Leagues, ale także dla klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy, którzy także zostaną znaczącymi beneficjentami tej zmiany. Decyzja wpłynie na lepszą równowagę konkurencyjną w wielu krajowych rozgrywkach oraz wesprze piłkarski ekosystem. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że działania podejmowane przez European Leagues w celu osiągnięcia większego udziału w pakiecie solidarnościowym dla klubów niegrających w pucharach zostały zaaprobowane przez UEFA. Negocjacje były trudne, ale tym bardziej cieszę się z ich pozytywnego efektu” – powiedział prezes Ekstraklasy SA, Marcin Animucki.

Polskie zespoły w europejskich pucharach

Tego lata Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin brały udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Przygoda Lecha i Pogoni zakończyła się w III rundzie eliminacji. Raków i Legia będą zatem dwoma klubami, które będą reprezentowały nasz kraj na europejskich boiskach. Medaliki zagrają w Lidze Europy, ich rywalami w grupie będą: Sturm Graz, Atalanta, Sporting. Wojskowi w Lidze Konferencji zmierzą się z Zrinjski, Alkamr i Aston Villą.