Oficjalne składy Polska – Wyspy Owcze

Polska – Wyspy Owcze (07.09, 20:45) – oficjalne składy na mecz

Polska: Szczęsny – Kędziora, Bednarek, Kiwior, Bereszyński, Skóraś, Krychowiak, Zieliński, Kamiński, Lewandowski, Milik

Wyspy Owcze: Lamhauge – Rolantsson, Askham, Faero, Nattestad, Davidsen, Vatnhamar, Joensen, Vatnhamar, Bjartalio,Edmundsson

W czwartek o godzinie 20:45 na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie wybrzmi pierwszy gwizdek sędziego rozpoczynający spotkanie Polska – Albania. Nasza reprezentacja narodowa przystępuje do pojedynku z 4. miejsca w grupie. Polacy do tej pory zgromadzili 3 punkty w tabeli. Po pierwszych 3 meczach reprezentacja Polski nie może być zadowolona z dotychczasowych wyników. Drużyna prowadzona przez Fernadno Santosa w pierwszym meczu została pokonana przez Czechów 3:1. W następnym spotkaniu zespół pod kierownictwem Portugalczyka rozprawił się z Albanią 1:0. Najgorzej jednak w dotychczasowych zmaganiach Polaków prezentuje się blamaż z Mołdawią, przegrany przez naszą kadrę 3:2. Szkoleniowiec reprezentacji Polski, w ostatnim wywiadzie podkreśla, że głównym czynnikiem decydującym o zwycięstwie w meczu przeciwko Wyspom Owczym jest koncentracja do ostatnich minut spotkania, na co właśnie liczy.

Wyspy Owcze znajdują się na ostatnim, 5. miejscu w grupie. Drużyna prowadzona przez szwedzkiego trenera zdobyła zaledwie 1 punkt w 3 meczach. W pierwszym eliminacyjnym meczu z Mołdawią padł remis 1:1. Następnie przyszedł czas na dwie porażki z Czechami (0:3) oraz z Albanią (1:3).

Polska – Wyspy Owcze (07.09, 20:45) – niezbędne informacje

Zdecydowanym faworytem w tym pojedynku jest reprezentacja Polski. Polacy grają przed własną publicznością i nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów jeżeli chcą zagrać na Euro 2024. Sprawdź typy na mecz Polska – Wyspy Owcze. Spotkanie będzie można obejrzeć za darmo na antenie TVP Sport, TVP 1 i Polsat Sport Premium 1.