Dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa odchodzi z klubu

Raków Częstochowa wydał oficjalny komunikat, w którym przekazał, że dyrektor sportowy Medalików przestał pełnić swoją dotychczasową funkcję.

Przez 2 lata w Rakowie Graf zanotował świetne wyniki

Robert Graf sprawował funkcję dyrektora sportowego Medalików od 2 lat. W czwartek Raków ogłosił, że wraz z Grafem podjęli decyzję o zakończeniu współpracy. Umowa między stronami nie została przedłużona. Klub z Częstochowy za kadencji Roberta Grafa odniósł spore sukcesy. Medaliki w tym czasie wygrały Superpuchar Polski, Puchar Polski oraz cieszyli się z mistrzostwa Ekstraklasy. Obecni mistrzowie Polski tego lata mogli również zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Raków przegrał jednak decydujący dwumecz z FC Kopenhaga, przez co zagra w Lidze Europy, pierwszy raz w swojej historii. Na razie nie wiadomo, kto zostanie zastępcą Roberta Grafa na stanowisku dyrektora sportowego.

,,Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to odpowiedni moment na zmianę. Raków jest w stabilnej sytuacji sportowej i to właściwy moment, by przekazać pałeczkę bez szkody dla drużyny. Sukcesy i piękne chwile zostaną w mojej pamięci na zawsze. Poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, którzy oddają serce dla klubu w codziennej pracy. Jestem wdzięczny drużynie, sztabowi i każdemu pracownikowi za to, że wspólnie postawiliśmy sobie ambitne cele i w pocie czoła pracowaliśmy, by je osiągnąć. Dziękuję też kibicom za wsparcie, które wielokrotnie tu odczuwałem. Zawsze będę trzymał kciuki za sukcesy Rakowa, a to miejsce będzie dla mnie szczególne” – powiedział Robert Graf na łamach klubowych mediów.

Po blisko dwóch latach pracy dyrektor sportowy, Robert Graf odchodzi z Rakowa. Wygasająca umowa nie została przedłużona. Robert, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w przyszłości!

