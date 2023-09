Fernando Santos skomentował mecz reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór pokonała Wyspy Owcze 2:0. Dzięki bramkom Roberta Lewandowskiego sytuacja w polskiej grupie eliminacji do Euro 2024 wygląda znacznie lepiej. Trener Biało-Czerwonych, Fernando Santos zabrał głos na temat meczu.

Fernando Santos odpowiedział na pytania dziennikarzy po meczu z reprezentacją Wysp Owczych

Trener naszej kadry narodowej zauważył, że Biało-Czerwoni nerwowo rozpoczęli spotkanie z Wyspami Owczymi. Zdaniem trenera polscy piłkarze zagrywali zbyt dużo długich piłek, zamiast skupić się na rozegraniu i skontrolowaniu rywali.

,,Wydaje mi się, że w pierwszej połowie brakowało nam zimnej głowy. Często zbyt szybko posyłaliśmy piłki za plecy rywali, zamiast nią operować w parterze i trochę nią pograć. To ma sens, kiedy przeciwnicy są wysoko, ale nie, gdy są schowani blisko własnej bramki. W pierwszej połowie było troszkę zbyt nerwowo. Graliśmy trochę zbyt mało cierpliwie, ale rozumiem zawodników” – powiedział Fernando Santos

Portugalczyk widzi pozytywy i docenia zwycięstwo z Wyspami Owczymi. W drugiej połowie reprezentacja Polski zmieniła obraz gry, dzięki czemu zdobyła dwie bramki oraz poprawiła się ich sytuacja w grupie.

,,Nie ma łatwych spotkań. Nasz przeciwnik zamknął się w defensywie i trudno było sforsować jego opór. Później graliśmy więcej po ziemi, pojawiały się udane dryblingi. Stwarzaliśmy sobie sytuacje i je wykorzystaliśmy. Nasza wygrana jest sprawiedliwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie będzie spacerek. Wiele zespołów też męczyło się z Wyspami Owczymi. To silni zawodnicy, mam do nich duży szacunek. Wiem, że kibice mogli być niezadowoleni, to nie może dziwić, ale w drugiej odsłonie zmieniliśmy obraz gry. Takimi meczami kształtują się drużyny” – skomentował Portugalski szkoleniowiec.