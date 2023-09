Gdzie i o której obejrzeć mecz Słowacja – Portugalia?

Słowacja – Portugalia to jeden z najciekawszych piątkowych meczów eliminacyjnych. Będzie to też okazja do zobaczenia Cristiano Ronaldo. Gdzie obejrzeć spotkanie Słowacja – Portugalia i o której się zacznie?

Gdzie obejrzeć mecz Słowacja – Portugalia. Transmisja w TV

Mecz Słowacja – Portugalia będzie można obejrzeć na Polsat Sport Extra.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Extra

O której Słowacja zagra z Portugalią?

Mecz eliminacji Euro 2024 pomiędzy Słowacją, a Portugalią odbędzie się 8 września o 20:45 na Tehelne Pole w Bratysławie. Faworytem do zwycięstwa jest Portugalia, która triumfowała w poprzednich czterech spotkaniach eliminacyjnych. Ronaldo i spółka są w znakomitej formie, a ofensywa tej reprezentacji jest postrachem obrońców rywali. Kurs na zwycięstwo mistrza Portugalii w meczu ze Słowacją wynosi 1.47.

